Гендиректора сибирского производителя популярной водки задержали в столице

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Игорь Савельев, генеральный директор «Алкогольной сибирской группы» покинул свой офис в сопровождении полиции.

15 января Игоря Савельева, гендиректора одного из крупнейших производителей водки из Сибири, «Алкогольной сибирской группы», полицейские вывели прямо из его московского офиса, как сообщили «РИА Новости» пресс-службе компании. Сотрудники утверждают, что директора арестовали за что-то, связанное с его другими бизнесами, а не с работой в «АСГ».

«Мы предполагаем, что это может быть связано с кондитерскими вещами, которыми он занимался, или с его кафе. То есть с тем, чем он занимался до работы в "Алкогольной сибирской группе"», – сообщили в пресс-службе компании.

Перед тем, как покинуть офис, мужчина рассказал, что больше не намерен продолжать работу в «АСГ», и назначил на своё место финансового директора Елену Тябутову.

Напомним, 11 февраля был задержан директор Новосибирского планетария.