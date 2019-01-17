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Гендиректора сибирского производителя популярной водки задержали в столице

Рубрика: проиcшествия

17.01.2019 11:36

фото с сайта pixabay.com

Игорь Савельев, генеральный директор «Алкогольной сибирской группы» покинул свой офис в сопровождении полиции.

15 января Игоря Савельева, гендиректора одного из крупнейших производителей водки из Сибири, «Алкогольной сибирской группы», полицейские вывели прямо из его московского офиса, как сообщили «РИА Новости» пресс-службе компании. Сотрудники утверждают, что директора арестовали за что-то, связанное с его другими бизнесами, а не с работой в «АСГ». 

«Мы предполагаем, что это может быть связано с кондитерскими вещами, которыми он занимался, или с его кафе. То есть с тем, чем он занимался до работы в "Алкогольной сибирской группе"», – сообщили в пресс-службе компании.

Перед тем, как покинуть офис, мужчина рассказал, что больше не намерен продолжать работу в «АСГ», и назначил на своё место финансового директора Елену Тябутову.

Напомним, 11 февраля был задержан директор Новосибирского планетария.

Теги: преступность алкоголь гендиректор

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сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Кемеровский спецназ арестовал мэра в Кузбасcе из-за взяток

сегодня 13:03 Общество 0 Коммент.

Гендиректора сибирского производителя популярной водки задержали в столице

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

Военные на «Панцирях» отразили атаку на командный пункт под Новосибирском

сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

«Билайн» предлагает сибирякам кэшбэк сразу после регистрации и скидки до 25 %

сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы рассказали о своей готовности к браку

сегодня 07:32 Woman 0 Коммент.

Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей

вчера 18:12 Экономика 0 Коммент.

Директора ДК Октябрьской революции увезли в больницу на скорой после претензий минкульта

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

Эксперты озвучили причину смерти бердчанки Синельниковой

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

Лжепрокуроры выманивают деньги у доверчивых новосибирцев

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

Банда во главе с юной сибирячкой ограбила букмекерскую контору

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:03 Общество 0 Коммент.

В Колывани мальчик упал в открытый канализационный люк

вчера 15:13 Хроника 0 Коммент.

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вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам рассказали правила пользования бытовым газом

вчера 14:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске встретили танки из Лаоса

вчера 13:17 Общество 1 Коммент.

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