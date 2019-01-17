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Кемеровский спецназ арестовал мэра в Кузбасcе из-за взяток

Рубрика: общество

17.01.2019 13:03

Фото с сайта pixabay.com

Главу города Берёзовский в Кемеровской области Дмитрия Титова задержали на выходе из здания коммерческой организации.

15 января сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД задержали Дмитрия Титова, главу города Берёзовский. Как сообщает Сибдепо, у мужчины нашли 280 тысяч рублей, которые ему дал сотрудник за содействие заинтересованным лицам. Мэра задержали на время расследования ситуации

После задержания полиция провела обыск здания администрации, куда привели заключённого в наручниках.

Стоит отметить, что Дмитрий Титов занимал пост главы города с 2013 года. По утверждению источника издания, горожане недолюбливали мэра и считали, что он ничего не сделал для города. Один раз жители писали петицию Аману Тулееву с просьбой отстранить мэра от должности.

«Не решаются проблемы с уборкой снега зимой, не асфальтируются проблемные участки дорог летом. Мэр города Титов Дмитрий проводит время в соцсети "Одноклассники", куда с проблемами обращаются жители города, но эти комментарии удаляют, а пользователей добавляют в чёрный список. Утверждают, что нет денег в бюджете. Водители тракторов и погрузчиков говорят: "как платят, так и чистим"», – написала в петиции её автор Ксения Фисенко.

Несмотря на это, Дмитрия Тулеева выбрали на второй срок и он продолжил управлять городом.

Напомним, 14 сентября 2018 года новосибирский пристав незаконно списывал долги неплательщиков за денежное вознаграждение – теперь он предстанет перед судом.

Теги: правительство взятки содействие

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сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Кемеровский спецназ арестовал мэра в Кузбасcе из-за взяток

сегодня 13:03 Общество 0 Коммент.

Гендиректора сибирского производителя популярной водки задержали в столице

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

Военные на «Панцирях» отразили атаку на командный пункт под Новосибирском

сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

«Билайн» предлагает сибирякам кэшбэк сразу после регистрации и скидки до 25 %

сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы рассказали о своей готовности к браку

сегодня 07:32 Woman 0 Коммент.

Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей

вчера 18:12 Экономика 0 Коммент.

Директора ДК Октябрьской революции увезли в больницу на скорой после претензий минкульта

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

Эксперты озвучили причину смерти бердчанки Синельниковой

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

Лжепрокуроры выманивают деньги у доверчивых новосибирцев

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

Банда во главе с юной сибирячкой ограбила букмекерскую контору

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Каждый шестой новосибирец имеет патологию щитовидной железы

вчера 16:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:13 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские волонтёры взяли под контроль квартиру с 38 кошками

вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам рассказали правила пользования бытовым газом

вчера 14:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске встретили танки из Лаоса

вчера 13:17 Общество 1 Коммент.

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