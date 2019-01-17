Кемеровский спецназ арестовал мэра в Кузбасcе из-за взяток

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Главу города Берёзовский в Кемеровской области Дмитрия Титова задержали на выходе из здания коммерческой организации.

15 января сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД задержали Дмитрия Титова, главу города Берёзовский. Как сообщает Сибдепо, у мужчины нашли 280 тысяч рублей, которые ему дал сотрудник за содействие заинтересованным лицам. Мэра задержали на время расследования ситуации

После задержания полиция провела обыск здания администрации, куда привели заключённого в наручниках.

Стоит отметить, что Дмитрий Титов занимал пост главы города с 2013 года. По утверждению источника издания, горожане недолюбливали мэра и считали, что он ничего не сделал для города. Один раз жители писали петицию Аману Тулееву с просьбой отстранить мэра от должности.

«Не решаются проблемы с уборкой снега зимой, не асфальтируются проблемные участки дорог летом. Мэр города Титов Дмитрий проводит время в соцсети "Одноклассники", куда с проблемами обращаются жители города, но эти комментарии удаляют, а пользователей добавляют в чёрный список. Утверждают, что нет денег в бюджете. Водители тракторов и погрузчиков говорят: "как платят, так и чистим"», – написала в петиции её автор Ксения Фисенко.

Несмотря на это, Дмитрия Тулеева выбрали на второй срок и он продолжил управлять городом.

Напомним, 14 сентября 2018 года новосибирский пристав незаконно списывал долги неплательщиков за денежное вознаграждение – теперь он предстанет перед судом.