Кемеровский спецназ арестовал мэра в Кузбасcе из-за взяток

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Кемеровский спецназ арестовал мэра в Кузбасcе из-за взятокРубрика: общество
17.01.2019 13:03
Фото с сайта pixabay.com
Главу города Берёзовский в Кемеровской области Дмитрия Титова задержали на выходе из здания коммерческой организации.
15 января сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД задержали Дмитрия Титова, главу города Берёзовский. Как сообщает Сибдепо, у мужчины нашли 280 тысяч рублей, которые ему дал сотрудник за содействие заинтересованным лицам. Мэра задержали на время расследования ситуации
После задержания полиция провела обыск здания администрации, куда привели заключённого в наручниках.
Стоит отметить, что Дмитрий Титов занимал пост главы города с 2013 года. По утверждению источника издания, горожане недолюбливали мэра и считали, что он ничего не сделал для города. Один раз жители писали петицию Аману Тулееву с просьбой отстранить мэра от должности.
«Не решаются проблемы с уборкой снега зимой, не асфальтируются проблемные участки дорог летом. Мэр города Титов Дмитрий проводит время в соцсети "Одноклассники", куда с проблемами обращаются жители города, но эти комментарии удаляют, а пользователей добавляют в чёрный список. Утверждают, что нет денег в бюджете. Водители тракторов и погрузчиков говорят: "как платят, так и чистим"», – написала в петиции её автор Ксения Фисенко.
Несмотря на это, Дмитрия Тулеева выбрали на второй срок и он продолжил управлять городом.
Напомним, 14 сентября 2018 года новосибирский пристав незаконно списывал долги неплательщиков за денежное вознаграждение – теперь он предстанет перед судом.
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