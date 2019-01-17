Концерт LP пройдёт в Новосибирске при поддержке Европы Плюс

фото предоставило «Выбери радио»

Впервые в Новосибирске, при поддержке Европы Плюс, пройдёт концерт всемирно известной певицы LP.

LP (настоящее имя Лаура Перголицци) ворвалась на музыкальный Олимп в 2016-м – и теперь кажется, что среди звёзд первой величины она давным-давно. Большая популярность к исполнительнице пришла благодаря глубоко личной песне Lost On You, написанной по мотивам расставания с любимым человеком. С тех пор её песни регулярно попадают в чарт «ЕвроХит ТОП-40» на Европе Плюс.

Стоит отметить, что у исполнительницы множество узнаваемых фишек: своеобразный тембр голоса, залихватский свист и неизменная укулеле.

В столице Сибири концерт состоится 26 марта в МВК «Новосибирск-Экспоцентр». Совсем скоро на Европе Плюс можно будет выиграть билеты и попасть на шоу совершенно бесплатно. Следите за информацией в эфире и в группе https://vk.com/europaplusnsk.

Билеты можно купить уже сейчас на kassir.ru.

Возрастные ограничения 12+.

Напомним, Европа Плюс продолжает дарить уикенд в Шерегеше.