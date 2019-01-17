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Концерт LP пройдёт в Новосибирске при поддержке Европы Плюс

Рубрика: общество

17.01.2019 14:04

фото предоставило «Выбери радио»

Впервые в Новосибирске, при поддержке Европы Плюс, пройдёт концерт всемирно известной певицы LP.

LP (настоящее имя Лаура Перголицци) ворвалась на музыкальный Олимп в 2016-м – и теперь кажется, что среди звёзд первой величины она давным-давно. Большая популярность к исполнительнице пришла благодаря глубоко личной песне Lost On You, написанной по мотивам расставания с любимым человеком. С тех пор её песни регулярно попадают в чарт «ЕвроХит ТОП-40» на Европе Плюс.

Стоит отметить, что у исполнительницы множество узнаваемых фишек: своеобразный тембр голоса, залихватский свист и неизменная укулеле.

В столице Сибири концерт состоится 26 марта в МВК «Новосибирск-Экспоцентр». Совсем скоро на Европе Плюс можно будет выиграть билеты и попасть на шоу совершенно бесплатно. Следите за информацией в эфире и в группе https://vk.com/europaplusnsk.

Билеты можно купить уже сейчас на kassir.ru.

Возрастные ограничения 12+.

Напомним, Европа Плюс продолжает дарить уикенд в Шерегеше.

Теги: СМИ знаменитости музыка концерты

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Лента новостей

Предложить новость

В праздники новосибирцы чаще стали пользоваться интернетом на вокзалах

сегодня 14:05 Общество 0 Коммент.

Концерт LP пройдёт в Новосибирске при поддержке Европы Плюс

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Юрий Зозуля сложит полномочия депутата новосибирского заксобрания

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Кемеровский спецназ арестовал мэра в Кузбасcе из-за взяток

сегодня 13:03 Общество 0 Коммент.

Гендиректора сибирского производителя популярной водки задержали в столице

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

Военные на «Панцирях» отразили атаку на командный пункт под Новосибирском

сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

«Билайн» предлагает сибирякам кэшбэк сразу после регистрации и скидки до 25 %

сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы рассказали о своей готовности к браку

сегодня 07:32 Woman 0 Коммент.

Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей

вчера 18:12 Экономика 0 Коммент.

Директора ДК Октябрьской революции увезли в больницу на скорой после претензий минкульта

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

Эксперты озвучили причину смерти бердчанки Синельниковой

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

Лжепрокуроры выманивают деньги у доверчивых новосибирцев

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

Банда во главе с юной сибирячкой ограбила букмекерскую контору

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Каждый шестой новосибирец имеет патологию щитовидной железы

вчера 16:03 Общество 0 Коммент.

В Колывани мальчик упал в открытый канализационный люк

вчера 15:13 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские волонтёры взяли под контроль квартиру с 38 кошками

вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам рассказали правила пользования бытовым газом

вчера 14:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске встретили танки из Лаоса

вчера 13:17 Общество 1 Коммент.

Сибиряки смогут пройти прослушивание в ГИТИС в своём регионе

вчера 13:02 Общество 0 Коммент.

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