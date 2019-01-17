На ремонт новосибирского «Космоса» потратят более 70 миллионов рублей

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В Новосибирске начали реконструкцию бывшего кинотеатра «Космос», к 2021 году на его месте будет построен хоккейный центр.

В здании «Космоса» начался первый этап реставрации – сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска. Всего на преобразование бывшего кинотеатра в хоккейный центр понадобится 70,7 млн рублей, ремонтные работы проводятся за счёт средств концессионера. Об этом заявил начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максима Леоненко. Работы должны быть завершены к сентябрю 2021 года.

Директор «Центра хоккейного мастерства "Космос"» Артём Блукке рассказал, что комплекс будет включать две площадки с натуральным льдом, бросковую зону с искусственным льдом, зоны групповых занятий и кроссфита, на втором этаже разместятся залы общей физической и функциональной тренировки. Цокольный этаж, возможно, будет оборудован под бассейн, в центре также появится фудкорт.

«Помимо наших маленьких хоккеистов, этот центр станет хорошим подспорьем для любительского хоккея. Здесь будут созданы возможности для того, чтобы отработать технику катания и броска, в целом повысить уровень своего мастерства. Особенно актуален вопрос реконструкции комплекса в преддверии молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в 2023 году», – отметил начальник управления физической культуры и спорта мэрии Алексей Толоконский.

Напомним, в сентябре реконструкция новосибирского кинотеатра заметно подешевела.