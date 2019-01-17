Новосибирские учёные нашли способ вылечить опухоль мозга

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Сотрудники института генетики и цитологии СО РАН вместе с учёными государственного центра вирусологии нашли вирус, который позволит создать вакцину для лечения опухоли мозга.

Учёные Академгородка разрабатывают способ борьбы с глиобластомой. Это вирус, который проникает в головной мозг и поражает его опухолью. Человек с глиобластомой может прожить максимум один год.

Вирус, который ляжет в основу этой вакцины – это вирус Зика.

«Этот вирус привлек внимание всего мира в 2016 году, во время подготовки к летним олимпийским играм в Бразилии. Тогда появились многочисленные новости о вспышке этого заболевания в Южной Америке. Был опубликован целый ряд посвящённых ему статей. Наибольшую опасность этот вирус представляет для ещё не родившихся детей. У плода во время беременности вирус поражает головной мозг и приводит к тому, что рождаются дети-инвалиды. У взрослых людей болезнь протекает гораздо легче – чаще всего в форме лёгкой лихорадки, не требующей особого лечения», – рассказал заведующий ЦКП SPF-виварий кандидат биологических наук Евгений Завьялов

Вирус Зика атакует клетки здорового мозга, что было выяснено при исследовании этого заболевания. Поэтому учёные решили проверить, будет ли он также атаковать опухолевые клетки и как это будет происходить. Учёные подсадили лабораторным мышам клетки человеческого мозга с опухолью, а потом ввели туда вирус.

«Мы увидели, что вирус атакует клетки опухоли и замедляет их рост, не нанося при этом сколь-нибудь существенного ущерба остальному организму. Первым мышам мы подсаживали клетки глиобластомы под кожу, в дальнейшем мы намерены повторить эксперимент уже на опухоли, внедрённой в мозг. И если результаты подтвердятся – это откроет возможность для разработки терапевтической стратегии лечения опухолей головного мозга уже у человека», – отметил научный сотрудник лаборатории генетики и доктор биологических наук Иван Разумов.

Поскольку вирус Зика может вызвать лихорадку при прямом введении его в организм человека, то в новой вакцине речь о таком способе лечения не идёт. Здесь планируется создать новую конструкцию, которая сохранит только те свойства вируса, которые вылечат опухоль, при этом не будучи опасными для здоровья.

«Виротерапия – очень перспективное направление в современной медицине. Рядом с нами живёт масса вирусов, большинство из которых не представляет опасности для нашего организма, но может оказаться полезным в лечении разных заболеваний. И сегодня наука располагает необходимым набором инструментов, чтобы использовать свойства этих вирусов на благо людей», – уверен Иван Разумов.

Работа над созданием метода лечения глиобластомы продолжается, и в скором времени учёные запустят новую серию экспериментов.

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