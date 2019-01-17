Подчинённые директора новосибирского дома культуры опровергают все обвинения

Фото с официального сайта «ДК Октябрьской революции»

Сотрудники ДК имени Октябрьской революции выложили ответ на претензию, которую предъявили Надежде Лобановой.

17 января сотрудники ДК имени Октябрьской революции выложили в официальной группе «ВКонтакте» ответ на претензию по отношению к директору дома культуры, Надежде Лобановой. Её обвиняют в нарушении двух законов: неправомерном начислении заработной платы и нахождение в её подчинении людей, которые являются её родственниками. Обе эти претензии в ответе опровергаются.

Подчинённые Надежды Лобановой утверждают, что нет документов, которые подтвердили бы неправомерное зачисление зарплаты.

«Должностные оклады работников установлены Учреждением не ниже базовых окладов, а оклады отдельных работников — "начальника культурно-массового отдела", "начальника театрально-зрелищного отдела" были установлены Учреждением не произвольно, а согласно Приказу № 55 в размере 9 769,30 рубля для начальников отделов в сравнении с 8 410,35 рубля, установленных в Отраслевом соглашении для заведующих сектором», – сообщается в ответе.

Про заместителя директора и начальника театрально зрелищного отдела, родственниц Надежды Лобановой, сотрудники утверждают, что они работают в доме культуры с 2006 и 2000 года соответственно и за всё это время не было нарушений, в том числе в выплате зарплат.

«За период работы данных сотрудников не были установлены нарушения, которые свидетельствовали бы о злоупотреблении ими своими должностными полномочиями. Данные обстоятельства подтверждены проверкой Контрольного управления Новосибирской области, где в Акте от 06.07.2018 отражено, что в оплате труда директору Лобановой Н. Г. и заместителю директора Усковой Д. В. нарушений не установлено», – указывают сотрудники ДК имени Октябрьской революции.

Напомним, 19 января стало известно, что директора ДК имени Октябрьской революции увезли в больницу на скорой после претензий минкульта.