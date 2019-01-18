Прокуратура проверила компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу в Бердске

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Прокуратура проверила компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу в БердскеРубрика: проиcшествия
18.01.2019 08:36
фото с сайта pixabay.com
По результатам проверки в Бердске права двоих рабочих не были нарушены и они зря грозились поджечь здание; однако их начальник всё же попался на другом деле.
ООО ИК «Империал» проверила прокуратура на соблюдение трудового законодательства. Поводом для этого стали новости о двух рабочих, занимавшихся строительством бердской школы – они планировали её поджечь за то, что им не выплатили зарплату.
В ходе проверки не подтвердились сведения о трудоустройстве трёх работников, как и наличие задолженности. С ними не заключали приказы о приёме на работу и увольнении, их трудовые книжки не передавались ИК «Империал».
«Прокурорская проверка показала, что мужчины по договорам подряда выполняли разные работы на строительной площадке "Школа в микрорайоне "Южный" в Бердске: готовили участок, устанавливали опалубку, арматуру, осуществляли сварочные работы и заливку бетона. Вместе с тем, гражданско-правовые отношения с ними были прекращены из-за нарушений сроков выполнения строительных работ. Выполненная ими работа была оплачена. В этой связи оснований для вмешательства прокурора нет», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Однако нарушение у компании всё-таки нашли. Вопреки Трудовому кодексу двум работникам в ноябре 2018 года и одному работнику в декабре выплатили зарплату ниже установленного законом МРОТа. В связи с этим в отношении гендиректора было возбуждено дело об административном правонарушении.
Напомним, в декабре нетрезвых рабочих задержали на стройке школы с зажигательной смесью в Бердске.
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