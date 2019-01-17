Бузова или Лазарев: стали известны кандидаты на Евровидение-2019

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Бузова или Лазарев: стали известны кандидаты на Евровидение-2019Рубрика: культура
17.01.2019 11:51
Фото с сайта unsplash.com
Сергей Лазарев может вновь принять участие в самом большом музыкальном конкурсе Европы.
12 января был обнародован список артистов, которые могут получить шанс отправиться на Евровидение-2019 в Израиле. В этот список попали Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Егор Крид и другие.
ТАСС, ссылаясь на свои источники, сообщило, что от России отправится на конкурс Сергей Лазарев, который удостаивался этой чести в 2016 году и занял третье место.
Выводы о его участии в Евровидении сделаны на основании того, что у артиста график выступлений заполнен до конца апреля 2019, а на май, когда будет проходить конкурс, ничего не запланировано.
Рассказать миру о том, кто же поедет от России, планируют в конце января.
Напомним, в апреле 2019 года сибиряки смогут пройти прослушивание в ГИТИС в своём регионе.
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