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Бузова или Лазарев: стали известны кандидаты на Евровидение-2019

Рубрика: культура

17.01.2019 11:51

Фото с сайта unsplash.com

Сергей Лазарев может вновь принять участие в самом большом музыкальном конкурсе Европы.

12 января был обнародован список артистов, которые могут получить шанс отправиться на Евровидение-2019 в Израиле. В этот список попали Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Егор Крид и другие.

ТАСС, ссылаясь на свои источники, сообщило, что от России отправится на конкурс Сергей Лазарев, который удостаивался этой чести в 2016 году и занял третье место.

Выводы о его участии в Евровидении сделаны на основании того, что у артиста график выступлений заполнен до конца апреля 2019, а на май, когда будет проходить конкурс, ничего не запланировано.

Рассказать миру о том, кто же поедет от России, планируют в конце января.

Напомним, в апреле 2019 года сибиряки смогут пройти прослушивание в ГИТИС в своём регионе.

Теги: конкурсы евровидение пение

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сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:03 Общество 0 Коммент.

Гендиректора сибирского производителя популярной водки задержали в столице

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:32 Woman 0 Коммент.

Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей

вчера 18:12 Экономика 0 Коммент.

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вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

Эксперты озвучили причину смерти бердчанки Синельниковой

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

Банда во главе с юной сибирячкой ограбила букмекерскую контору

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

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вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам рассказали правила пользования бытовым газом

вчера 14:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске встретили танки из Лаоса

вчера 13:17 Общество 1 Коммент.

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