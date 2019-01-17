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«Сибирь» взяла реванш у московского «Спартака» за разгром перед Рождеством

Рубрика: общество

17.01.2019 22:32

фото с официальной страницы ХК "Сибирь" во "Вконтакте"

Новосибирская команда продлила серию побед на домашнем льду – она составляет уже три матча.

ХК «Сибирь» в четверг, 17 января, в очередном матче Континентальной хоккейной лиги принимал в Новосибирске московский «Спартак».

Хозяева уже на первой минуте игры остались в меньшинстве – удаление получил канадский легионер Джордан Карон. Однако все атаки соперника удалось отбить, а в середине периода «Сибирь» смогла открыть счет – отличился Данил Романцев. Минимальное преимущество удавалось держать почти полчаса, а в концовке второго периода зрители увидели три гола в течение 2,5 минут, после чего установилось равенство в счете – 2:2. У новосибирцев шайбу на свой счет записал Никита Михайлов.

В начале третьего периода «Сибирь» едва снова не получила преимущество, однако арбитры после видеопросмотра момента не зафиксировали взятие ворот. За пять минут до конца основного времени новосибирцы смогли реализовать удаление в составе соперника и в третий раз вышли вперед – гол забил Егор Миловзоров. Однако почти сразу после этого в меньшинстве снова оказались уже сами хозяева, «Спартаку» удалось опять сравнять счет, и игра перешла в овертайм.

В дополнительное время менее чем за 30 секунд до его окончания удача улыбнулась хозяевам – победную точку в матче поставил Александр Шаров.

В итоге «Сибири» все-таки удалось взять у москвичей реванш за разгромное поражение со счетом 0:7 в предыдущей очной встрече соперников, состоявшейся в начале января в Москве, а также продлить выигрышную серию до трех матчей. В активе новосибирского клуба теперь 40 очков после 50 игр, он по-прежнему находится вне зоны плей-офф.

Впереди команду ожидает серия игр на Дальнем Востоке. На домашнем льду в следующий раз «Сибирь» теперь сыграет только в конце января.

Напомним, 16 января «Сибирь» в трудном матче обыграла клуб из Сочи.

Теги: хоккей ХК «Сибирь»

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