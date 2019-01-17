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Скандал на борту и в интернете: дебошира рейса «Бангкок – Новосибирск» пришлось связать скотчем

Рубрика: проиcшествия

17.01.2019 13:08

фото со страницы Павла Макарова в соцсети Instagram

Молодой россиянин летел из Бангкока в Новосибирск и так перебрал с алкоголем, что пассажирам пришлось прибегнуть к жёстким мерам; однако они больше осуждают не самого дебошира, а блогера, который, вопреки обещаниям, всем рассказал о случившимся.

26-летнего пассажира рейса «Бангкок – Новосибирск» привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Как установили прибывшие на место происшествия полицейские, мужчина во время полёта матерился, махал руками и не реагировал на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения.

«В линейный отдел МВД России в аэропорту Толмачёво поступило сообщение о том, что к борту воздушного судна сообщением "Бангкок — Новосибирск", совершившего посадку, требуются сотрудники транспортной полиции», – сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк.

Однако общественности стали известны более горячие подробности того полёта. Пассажир этого рейса – блогер Павел Макаров – опубликовал на своей странице в Instagram фотографию связанного в странной позе дебошира, а также рассказал о произошедшем.

«Полёт проходил штатно и ничего не предвещало беды, пока на 3-м часу один из пассажиров не начал вызывающие себя вести и хамить. Я обратил на него внимание еще а начале полета по большой полупустой бутылке вискаря и странному поведению. Экипаж самолета пытался его успокоить, но все тщетно. На 4-м часу полета вмешался командир экипажа, который предложил в соответствии с международным воздушным законодательством 3 варианта развития событий: 1. Дебошир успокаивается сам. 2. Летим дальше, но по прилету его сдают полиции. 3. Самолет садится на территории Китая или Монголии и там разбираемся», – написал Павел Макаров (здесь и далее: орфография и пунктуация авторов сохранены).

Дебошир в итоге начал себя слишком неадекватно вести и пассажирам пришлось связать его ремнями и скотчем. Также блогер сообщил, что, по словам других летевших, тот мужчина недавно освободился из тайской тюрьмы.

Вот только другие пассажиры рейса не одобрили поведение Павла Макарова. В комментариях к его посту они рассказали, что сотрудники авиакомпании просили не рассказывать о случившемся в соцсетях и не публиковать фото и видео. Блогера осудили не только за желание прославиться, но и за то, что в то время, когда другие перевязывали дебошира, он снимал видео.

«Пока кто-то уЗпокаивал дебошира, ты прилип в кресло у окошко и вёл «важную» запись. Чет ты не был в рядах тех, кто уЗпокаивал дебошира. За то в развязку поспешил снять на камеру связанного. Оно и понятно стало не страшно. А то вначале аж голосок дрожал от ситуации. Тоже летела с тобой в этом самолёте», – написала в комментариях одна из пассажирок того рейса.

«Согласна полностью. Летела этим рейсом, а этот звездун спрятался, когда другие пассажиры пытались что-то сделать», – поддержала её другая пассажирка.

Напомним, в августе транспортные полицейские задержали 32-летнюю жительницу столицы за пьяный дебош в Толмачёво после того, как женщина обматерила посетителей кафе.

Теги: авиация социальные сети скандалы МВД

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