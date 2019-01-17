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Томские офтальмологи впервые имплантировали пациенту радужку и хрусталик

Рубрика: общество

17.01.2019 17:03

фото из Telegram-канала «Область здоровья»

Жителю Томска вернули зрение благодаря пересадке искусственных радужки и хрусталика.

Офтальмологи областной клинической больницы провели имплантацию радужки и хрусталика – это первая подобная операция в регионе. Об этом сообщает «РИА Томск», ссылаясь на заведующего отделением офтальмологии Сергея Маликова.

В ноябре 2017 года на томича Марка Епихина напали – мужчина получил тяжелейшую травму глазного яблока. Марку сделали экстренную операцию, но зрение не восстанавливалось, мужчина мог различать только свет и силуэты. Врачи приняли решение провести имплантацию.

Специально для операции врач Юлия Ростовская прошла обучение в национальном медицинском исследовательском центре «МНТК Микрохирургии глаза» в городе Чебоксары. Томская больница заказала импланты под индивидуальные параметры глаза пациента. Операцию выполнили бесплатно по программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

После имплантации зрение пациента полностью восстановилось.

Напомним, в январе томские врачи извлекли из бронха ребёнка пельмень.

Теги: здоровье медицина Томская область

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сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске на выходных потеплеет до нуля градусов

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Любителей баров и ночных прогулок проверят на ВИЧ в Новосибирске

сегодня 16:40 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:01 Наука 0 Коммент.

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сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Юрий Зозуля сложит полномочия депутата новосибирского заксобрания

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Волонтёры просят новосибирцев помочь обустроить новый дом для кошек

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

Кемеровский спецназ арестовал мэра в Кузбасcе из-за взяток

сегодня 13:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:03 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:51 Культура 0 Коммент.

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сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

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