Томские офтальмологи впервые имплантировали пациенту радужку и хрусталик

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Томские офтальмологи впервые имплантировали пациенту радужку и хрусталикРубрика: общество
17.01.2019 17:03
фото из Telegram-канала «Область здоровья»
Жителю Томска вернули зрение благодаря пересадке искусственных радужки и хрусталика.
Офтальмологи областной клинической больницы провели имплантацию радужки и хрусталика – это первая подобная операция в регионе. Об этом сообщает «РИА Томск», ссылаясь на заведующего отделением офтальмологии Сергея Маликова.
В ноябре 2017 года на томича Марка Епихина напали – мужчина получил тяжелейшую травму глазного яблока. Марку сделали экстренную операцию, но зрение не восстанавливалось, мужчина мог различать только свет и силуэты. Врачи приняли решение провести имплантацию.
Специально для операции врач Юлия Ростовская прошла обучение в национальном медицинском исследовательском центре «МНТК Микрохирургии глаза» в городе Чебоксары. Томская больница заказала импланты под индивидуальные параметры глаза пациента. Операцию выполнили бесплатно по программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
После имплантации зрение пациента полностью восстановилось.
Напомним, в январе томские врачи извлекли из бронха ребёнка пельмень.
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