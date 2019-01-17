Томские офтальмологи впервые имплантировали пациенту радужку и хрусталик

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Жителю Томска вернули зрение благодаря пересадке искусственных радужки и хрусталика.

Офтальмологи областной клинической больницы провели имплантацию радужки и хрусталика – это первая подобная операция в регионе. Об этом сообщает «РИА Томск», ссылаясь на заведующего отделением офтальмологии Сергея Маликова.

В ноябре 2017 года на томича Марка Епихина напали – мужчина получил тяжелейшую травму глазного яблока. Марку сделали экстренную операцию, но зрение не восстанавливалось, мужчина мог различать только свет и силуэты. Врачи приняли решение провести имплантацию.

Специально для операции врач Юлия Ростовская прошла обучение в национальном медицинском исследовательском центре «МНТК Микрохирургии глаза» в городе Чебоксары. Томская больница заказала импланты под индивидуальные параметры глаза пациента. Операцию выполнили бесплатно по программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

После имплантации зрение пациента полностью восстановилось.

Напомним, в январе томские врачи извлекли из бронха ребёнка пельмень.