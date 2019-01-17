В Новосибирске на выходных потеплеет до нуля градусов

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В Новосибирске температура постепенно поднимается до неприличных для января отметок – остаётся лишь надеяться, что за этим не последует резкое похолодание.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в Новосибирской области в пятницу и выходные, с 18 по 20 января, произойдёт потепление. Так что горожане могут смело планировать активный отдых на улице и прогулки: мёрзнуть вряд ли придётся.

Этой ночью, на 18 января, по сообщению синоптиков, погода в области составит -14…-19 градусов, но при прояснениях может опуститься и до -27. Днём прогнозируют переменную облачность, небольшой снег в отдельных районах, метели, туманы и гололедицу на дорогах. Температура составит -5…-10 градусов. Ветер будет южный, силой 4-9 метров в секунду с порывами до 14.

19 января температура ночью составит -8…-13 градусов, при прояснениях до -20. Днём же обещают -2…-7 градусов. В целом суббота пройдёт без осадков, лишь по северо-западу области ожидается местами небольшой снег и слабые метели. Ветер будет южный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на 20 января температура составит -7…-12 градусов, местами до -21. Днём прогнозируют потепление до 0…-5 градусов. В отдельных районах пройдёт небольшой снег, будут метели. Ветер ожидается юго-западный, 4-9 метров в секунду.

Напомним, 16 января 200 домов остались мёрзнуть без отопления в Новосибирске.