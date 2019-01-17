2 балла
-17
66.44 75.63
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Сибирь» взяла реванш у московского «Спартака» за разгром перед Рождеством

сегодня 22:32 Общество 0 Коммент.

Томские офтальмологи впервые имплантировали пациенту радужку и хрусталик

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске на выходных потеплеет до нуля градусов

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Любителей баров и ночных прогулок проверят на ВИЧ в Новосибирске

сегодня 16:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные нашли способ вылечить опухоль мозга

сегодня 16:01 Наука 0 Коммент.

Десятки фельдшеро-акушерских пунктов обещают построить в Новосибирской области

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

В праздники новосибирцы чаще стали пользоваться интернетом на вокзалах

сегодня 14:05 Общество 0 Коммент.

Концерт LP пройдёт в Новосибирске при поддержке Европы Плюс

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Юрий Зозуля сложит полномочия депутата новосибирского заксобрания

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Волонтёры просят новосибирцев помочь обустроить новый дом для кошек

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

Кемеровский спецназ арестовал мэра в Кузбасcе из-за взяток

сегодня 13:03 Общество 0 Коммент.

Четыре человека погибли при взрыве газа в Тбилиси

сегодня 12:03 Хроника 0 Коммент.

Бузова или Лазарев: стали известны кандидаты на Евровидение-2019

сегодня 11:51 Культура 0 Коммент.

Гендиректора сибирского производителя популярной водки задержали в столице

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

Военные на «Панцирях» отразили атаку на командный пункт под Новосибирском

сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

«Билайн» предлагает сибирякам кэшбэк сразу после регистрации и скидки до 25 %

сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы рассказали о своей готовности к браку

сегодня 07:32 Woman 0 Коммент.

Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей

вчера 18:12 Экономика 0 Коммент.

Директора ДК Октябрьской революции увезли в больницу на скорой после претензий минкульта

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске на выходных потеплеет до нуля градусов

Рубрика: общество

17.01.2019 16:50

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске температура постепенно поднимается до неприличных для января отметок – остаётся лишь надеяться, что за этим не последует резкое похолодание.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в Новосибирской области в пятницу и выходные, с 18 по 20 января, произойдёт потепление. Так что горожане могут смело планировать активный отдых на улице и прогулки: мёрзнуть вряд ли придётся.

Этой ночью, на 18 января, по сообщению синоптиков, погода в области составит -14…-19 градусов, но при прояснениях может опуститься и до -27. Днём прогнозируют переменную облачность, небольшой снег в отдельных районах, метели, туманы и гололедицу на дорогах. Температура составит -5…-10 градусов. Ветер будет южный, силой 4-9 метров в секунду с порывами до 14.

19 января температура ночью составит -8…-13 градусов, при прояснениях до -20. Днём же обещают -2…-7 градусов. В целом суббота пройдёт без осадков, лишь по северо-западу области ожидается местами небольшой снег и слабые метели. Ветер будет южный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на 20 января температура составит -7…-12 градусов, местами до -21. Днём прогнозируют потепление до 0…-5 градусов. В отдельных районах пройдёт небольшой снег, будут метели. Ветер ожидается юго-западный, 4-9 метров в секунду.

Напомним, 16 января 200 домов остались мёрзнуть без отопления в Новосибирске.

Теги: погода Гидрометцентр

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Сибирь» взяла реванш у московского «Спартака» за разгром перед Рождеством

сегодня 22:32 Общество 0 Коммент.

Томские офтальмологи впервые имплантировали пациенту радужку и хрусталик

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске на выходных потеплеет до нуля градусов

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Любителей баров и ночных прогулок проверят на ВИЧ в Новосибирске

сегодня 16:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные нашли способ вылечить опухоль мозга

сегодня 16:01 Наука 0 Коммент.

Десятки фельдшеро-акушерских пунктов обещают построить в Новосибирской области

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

В праздники новосибирцы чаще стали пользоваться интернетом на вокзалах

сегодня 14:05 Общество 0 Коммент.

Концерт LP пройдёт в Новосибирске при поддержке Европы Плюс

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Юрий Зозуля сложит полномочия депутата новосибирского заксобрания

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Волонтёры просят новосибирцев помочь обустроить новый дом для кошек

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

Кемеровский спецназ арестовал мэра в Кузбасcе из-за взяток

сегодня 13:03 Общество 0 Коммент.

Четыре человека погибли при взрыве газа в Тбилиси

сегодня 12:03 Хроника 0 Коммент.

Бузова или Лазарев: стали известны кандидаты на Евровидение-2019

сегодня 11:51 Культура 0 Коммент.

Гендиректора сибирского производителя популярной водки задержали в столице

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

Военные на «Панцирях» отразили атаку на командный пункт под Новосибирском

сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

«Билайн» предлагает сибирякам кэшбэк сразу после регистрации и скидки до 25 %

сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы рассказали о своей готовности к браку

сегодня 07:32 Woman 0 Коммент.

Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей

вчера 18:12 Экономика 0 Коммент.

Директора ДК Октябрьской революции увезли в больницу на скорой после претензий минкульта

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.12.2018

Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...

Читать далее
Image
22.09.2016

Красные камни и чёрная пурга

Как растут норильские школьники в усло...

Читать далее
Image
09.06.2014

Сама приплыла

Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске потеплеет до -2 градусов 14.01.2019 Тепло и солнечно будет в Новосибирске на предстоящей неделе 13.01.2019 Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск 11.01.2019

Популярное

Image

В Новосибирске мать оставила ребёнка одного в квартире на всю ноч...

Image

Тело Ирины Синельниковой найдено в Кемеровской области

Image

Ведутся активные поиски: бердчанка уехала продавать машину и проп...

Image

Пропавшая бердчанка задушена покупателями автомобиля

Image

В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

Image

Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два м...

Image

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребё...

Image

Закрыли уголовное дело по хирургу, лишившему ребёнка части генита...

Image

Около 200 человек ищут пропавшую бердчанку в ночном лесу

Image

Эксперты озвучили причину смерти бердчанки Синельниковой

Image

Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 год...

Image

Школьный психолог требует деньги с мамы синеволосой бердчанки

Image

Новосибирский театральный секс-символ женился