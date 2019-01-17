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Любителей баров и ночных прогулок проверят на ВИЧ в Новосибирске

Рубрика: общество

17.01.2019 16:40

Фото с сайта test-mobil.ru

В ночное время в Новосибирске рядом с развлекательными учреждениями будут дежурить мобильные пункты, где жители смогут пройти тест на ВИЧ-инфекцию и гепатит С.

Новосибирский «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» совместно с некоммерческой городской общественной организацией «Гуманитарный проект» запускает проект «Позитивные стратегии», направленный на профилактику ВИЧ-инфекции. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения Новосибирской области. По городу в ночное время рядом с ресторанами и клубами будут расставлены мобильные точки, где жители смогут проверить у себя наличие ВИЧ, СПИД или гепатита С.

«С 17 января на различных площадках города в ночное время будет проводится бесплатное тестирование населения на ВИЧ-инфекцию, в том числе ключевых групп, с использованием экспресс-тестов на ВИЧ-инфекцию и гепатит С», – рассказали в Новосибирском «Центре по профилактике и борьбе со СПИД».

Ранее такие тест-мобили уже работали в разных точках города днём. Теперь их можно найти около баров и клубов по ночам. 

Где можно будет провериться:

  • 17.01.2019: улица Забалуева, 47 (ДК «Сибтекстильмаш») – 23:00-02:00;
  • 18.01.2019: улица Ленина, 7 (площадка перед кинотеатром «Победа») – 23:00-02:00;
  • 19.01.2019: улица Гоголя, 15, ТЦ «Юпитер» – 23:00-02:00;
  • 24.01.2019: улица Зорге, 47/2 (площадка перед кинотеатром Рассвет) – 23:00-02:00;
  • 25.01.2019: Вокзальная магистраль, 16 (перед «People's») – 23:00-02:00;
  • 26.01.2019: улица Гоголя, 15, ТЦ «Юпитер» – 23:00-02:00;
  • 31.01.2019: рынок на Комсомольской, 23а/1 (площадка у торгового центра) – 23:00-02:00.

Напомним, 25 декабря 2018 года в Google Play стал доступен справочник о жизни с ВИЧ.

Теги: ВИЧ здравоохранение Минздрав

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