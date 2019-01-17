Любителей баров и ночных прогулок проверят на ВИЧ в Новосибирске

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Любителей баров и ночных прогулок проверят на ВИЧ в НовосибирскеРубрика: общество
17.01.2019 16:40
Фото с сайта test-mobil.ru
В ночное время в Новосибирске рядом с развлекательными учреждениями будут дежурить мобильные пункты, где жители смогут пройти тест на ВИЧ-инфекцию и гепатит С.
Новосибирский «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» совместно с некоммерческой городской общественной организацией «Гуманитарный проект» запускает проект «Позитивные стратегии», направленный на профилактику ВИЧ-инфекции. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения Новосибирской области. По городу в ночное время рядом с ресторанами и клубами будут расставлены мобильные точки, где жители смогут проверить у себя наличие ВИЧ, СПИД или гепатита С.
«С 17 января на различных площадках города в ночное время будет проводится бесплатное тестирование населения на ВИЧ-инфекцию, в том числе ключевых групп, с использованием экспресс-тестов на ВИЧ-инфекцию и гепатит С», – рассказали в Новосибирском «Центре по профилактике и борьбе со СПИД».
Ранее такие тест-мобили уже работали в разных точках города днём. Теперь их можно найти около баров и клубов по ночам.
Где можно будет провериться:
- 17.01.2019: улица Забалуева, 47 (ДК «Сибтекстильмаш») – 23:00-02:00;
- 18.01.2019: улица Ленина, 7 (площадка перед кинотеатром «Победа») – 23:00-02:00;
- 19.01.2019: улица Гоголя, 15, ТЦ «Юпитер» – 23:00-02:00;
- 24.01.2019: улица Зорге, 47/2 (площадка перед кинотеатром Рассвет) – 23:00-02:00;
- 25.01.2019: Вокзальная магистраль, 16 (перед «People's») – 23:00-02:00;
- 26.01.2019: улица Гоголя, 15, ТЦ «Юпитер» – 23:00-02:00;
- 31.01.2019: рынок на Комсомольской, 23а/1 (площадка у торгового центра) – 23:00-02:00.
Напомним, 25 декабря 2018 года в Google Play стал доступен справочник о жизни с ВИЧ.
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