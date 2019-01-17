В Новосибирске утвердили дирекцию хоккейного чемпионата

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Создана дирекция молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в 2023 году.

Губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о создании исполнительной дирекции мирового хоккейного чемпионата. Учредителем от Новосибирской области выступит региональное министерство физической культуры и спорта. Глава ведомства Сергей Ахапов должен утвердить устав дирекции, обеспечить государственную регистрацию и другие юридические процедуры. Контролировать создание дирекции будет заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

В конце прошлого года Андрей Травников провёл первое заседание Оргкомитета по подготовке к МЧМ-2023 в Новосибирске. На заседании, в котором участвовал министр спорта РФ Павел Колобков, рассмотрели комплексный план подготовительных мероприятий.

Напомним, в январе российские хоккеисты завоевали бронзу мирового первенства.