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В Новосибирске утвердили дирекцию хоккейного чемпионата

Рубрика: общество

17.01.2019 17:30

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Создана дирекция молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в 2023 году.

Губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о создании исполнительной дирекции мирового хоккейного чемпионата. Учредителем от Новосибирской области выступит региональное министерство физической культуры и спорта. Глава ведомства Сергей Ахапов должен утвердить устав дирекции, обеспечить государственную регистрацию и другие юридические процедуры. Контролировать создание дирекции будет заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

В конце прошлого года Андрей Травников провёл первое заседание Оргкомитета по подготовке к МЧМ-2023 в Новосибирске. На заседании, в котором участвовал министр спорта РФ Павел Колобков, рассмотрели комплексный план подготовительных мероприятий.

Напомним, в январе российские хоккеисты завоевали бронзу мирового первенства.

Теги: хоккей спорт Чемпионат мира 2023

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сегодня 16:40 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:01 Наука 0 Коммент.

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сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:03 Общество 0 Коммент.

Четыре человека погибли при взрыве газа в Тбилиси

сегодня 12:03 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:51 Культура 0 Коммент.

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сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

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