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В Новосибирске выросли цены на продукты

Рубрика: общество

18.01.2019 09:37

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Эксперты отметили, что в конце прошлого года продукты питания в Новосибирске подорожали.

По данным Новосибирскстата, в декабре прошлого года цены на продукты выросли на 1,5 % по сравнению с предыдущим месяцем. Сильнее всего подорожали овощи и фрукты — огурцы на 51,4 %, белокочанная капуста на 16,5 %, апельсины на 11,7 %, репчатый лук на 8,7 %. Цены поднялись и на самые распространённые среди потребителей товары — куриные яйца (6,2 %), колбасу (5,1 %), пшено (4,7 %), чёрный чай (3,4 %), шоколадные конфеты (3 %).

Эксперты отмечают, что ряд продовольственных товаров, наоборот, подешевел – это все виды консервов, креветки, икра, шоколад, гречка, геркулес, а также мясокопчёности.

Напомним, в ноябре в Новосибирске подскочили цены на бензин.

Теги: продукты цены Новосибирскстат

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