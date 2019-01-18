В Новосибирске выросли цены на продукты

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В Новосибирске выросли цены на продуктыРубрика: общество
18.01.2019 09:37
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Эксперты отметили, что в конце прошлого года продукты питания в Новосибирске подорожали.
По данным Новосибирскстата, в декабре прошлого года цены на продукты выросли на 1,5 % по сравнению с предыдущим месяцем. Сильнее всего подорожали овощи и фрукты — огурцы на 51,4 %, белокочанная капуста на 16,5 %, апельсины на 11,7 %, репчатый лук на 8,7 %. Цены поднялись и на самые распространённые среди потребителей товары — куриные яйца (6,2 %), колбасу (5,1 %), пшено (4,7 %), чёрный чай (3,4 %), шоколадные конфеты (3 %).
Эксперты отмечают, что ряд продовольственных товаров, наоборот, подешевел – это все виды консервов, креветки, икра, шоколад, гречка, геркулес, а также мясокопчёности.
Напомним, в ноябре в Новосибирске подскочили цены на бензин.
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