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В праздники новосибирцы чаще стали пользоваться интернетом на вокзалах
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В праздники новосибирцы чаще стали пользоваться интернетом на вокзалахРубрика: общество
17.01.2019 14:05
Фото с сайта unsplash.com
Вокзал Новосибирск-Главный вошёл в список мест, где активнее всего пользовались Wi-Fi в период с 30 декабря 2018 по 8 января 2019.
17 января компания «ТрансТелеКом» проанализировала, насколько активно в новогодние праздники жители стран России пользовались бесплатным интернетом.
Статистика показала, что за период новогодних каникул к бесплатному Wi-Fi подключились 220 тысяч раз. Это в два раза больше, чем в прошлом году. А объём трафика превысил средний показатель на этот период 2017-2018 года и составил 50 Тб.
Самыми активными по количеству подключений стали посетители московских вокзалов: Ярославского, Ленинского и Киевского. Также в число лидеров попали вокзалы Адлера и Самары.
В Сибири лидером стал Новосибирск-Главный, где воспользовались бесплатным интернетом 2400 раз и скачали 585 Гб трафика.
Напомним, 2 марта 2018 года новосибирцы подключились к бесплатному Wi-Fi на вокзалах.
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