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В праздники новосибирцы чаще стали пользоваться интернетом на вокзалах

Рубрика: общество

17.01.2019 14:05

Фото с сайта unsplash.com

Вокзал Новосибирск-Главный вошёл в список мест, где активнее всего пользовались Wi-Fi в период с 30 декабря 2018 по 8 января 2019.

17 января компания «ТрансТелеКом» проанализировала, насколько активно в новогодние праздники жители стран России пользовались бесплатным интернетом. 

Статистика показала, что за период новогодних каникул к бесплатному Wi-Fi подключились 220 тысяч раз. Это в два раза больше, чем в прошлом году. А объём трафика превысил средний показатель на этот период 2017-2018 года и составил 50 Тб.

Самыми активными по количеству подключений стали посетители московских вокзалов: Ярославского, Ленинского и Киевского. Также в число лидеров попали вокзалы Адлера и Самары. 

В Сибири лидером стал Новосибирск-Главный, где воспользовались бесплатным интернетом 2400 раз и скачали 585 Гб трафика.

Напомним, 2 марта 2018 года новосибирцы подключились к бесплатному Wi-Fi на вокзалах.

Теги: вокзал "Новосибирск-Главный" Wi-Fi бесплатно

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сегодня 13:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:32 Woman 0 Коммент.

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вчера 18:12 Экономика 0 Коммент.

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вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам рассказали правила пользования бытовым газом

вчера 14:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске встретили танки из Лаоса

вчера 13:17 Общество 1 Коммент.

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