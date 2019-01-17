Военные на «Панцирях» отразили атаку на командный пункт под Новосибирском

кадр видео пресс-службы ЦВО

Около 200 новосибирских военнослужащих приняли участие в учениях под городом: их работу засняли на видео.

Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» ликвидировали атаку беспилотников условного противника, которые были нацелены на командный пункт.

«По замыслу учений расчёты ЗРПК "Панцирь-С1" обнаружили группу беспилотных летательных аппаратов, приближающихся к командному пункту общевойсковой группировки. Военнослужащие перехватили цели и уничтожили их на дальности до двух тысяч метров», – сообщили Сиб.фм в пресс-службе ЦВО.

Помимо уничтожения противника, расчёты отработали совершение марша, смену огневой позиции и, в том числе, подготовку ложных огневых позиций.

Всего на учении было около 200 военнослужащих. Было задействовано свыше 50 единиц военной и спецтехники.

Напомним, в декабре в Новосибирске и Бердске в течение трёх дней проходила выставка вооружения сирийских боевиков.