Волонтёры просят новосибирцев помочь обустроить новый дом для кошек

фото из группы «РООПЖ "Кошкино лукошко"» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске сотрудники приюта долгое время добивались нового тёплого помещения для бездомных котов; теперь же в нём нужно провести ремонт.

Четыре года коты приюта «Кошкино Лукошко» ютились в холодных комнатах. Волонтёрам пришлось обойти немало инстанций, чтобы в итоге найти тёплое помещение для пушистых подопечных с водой, светом и отоплением. Об этом Сиб.фм рассказала волонтёр приюта Алёна Святова.

«Теперь не нужно таскать воду в пятилитровых бутылках, не нужно переживать, что замёрзнет вода в мисках, что попадет шерсть в конвектор и случится пожар, или что старая проводка не выдержит и животные останутся без отопления», – сообщили в группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

Вот только в помещении нужно провести ремонт. Так что волонтёрам очень нужна помощь как физическая, так и материальная. Те, кто готов ускорить процесс появления нового отличного дома для животных, могут найти всю необходимую информацию в группе приюта «Кошкино Лукошко».

Напомним, в декабре корреспондент Сиб.фм побывал в приюте «Кошкино Лукошко» и узнал, как устроена в нём жизнь.