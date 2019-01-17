Волонтёры просят новосибирцев помочь обустроить новый дом для кошек

Лента новостейПредложить новость
В праздники новосибирцы чаще стали пользоваться интернетом на вокзалах
Гендиректора сибирского производителя популярной водки задержали в столице
Военные на «Панцирях» отразили атаку на командный пункт под Новосибирском
«Билайн» предлагает сибирякам кэшбэк сразу после регистрации и скидки до 25 %
Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей
Волонтёры просят новосибирцев помочь обустроить новый дом для кошекРубрика: общество
17.01.2019 13:04
фото из группы «РООПЖ "Кошкино лукошко"» в соцсети «ВКонтакте»
В Новосибирске сотрудники приюта долгое время добивались нового тёплого помещения для бездомных котов; теперь же в нём нужно провести ремонт.
Четыре года коты приюта «Кошкино Лукошко» ютились в холодных комнатах. Волонтёрам пришлось обойти немало инстанций, чтобы в итоге найти тёплое помещение для пушистых подопечных с водой, светом и отоплением. Об этом Сиб.фм рассказала волонтёр приюта Алёна Святова.
«Теперь не нужно таскать воду в пятилитровых бутылках, не нужно переживать, что замёрзнет вода в мисках, что попадет шерсть в конвектор и случится пожар, или что старая проводка не выдержит и животные останутся без отопления», – сообщили в группе приюта в соцсети «ВКонтакте».
Вот только в помещении нужно провести ремонт. Так что волонтёрам очень нужна помощь как физическая, так и материальная. Те, кто готов ускорить процесс появления нового отличного дома для животных, могут найти всю необходимую информацию в группе приюта «Кошкино Лукошко».
Напомним, в декабре корреспондент Сиб.фм побывал в приюте «Кошкино Лукошко» и узнал, как устроена в нём жизнь.
Комментарии
Лента новостей
В праздники новосибирцы чаще стали пользоваться интернетом на вокзалах
Гендиректора сибирского производителя популярной водки задержали в столице
Военные на «Панцирях» отразили атаку на командный пункт под Новосибирском
«Билайн» предлагает сибирякам кэшбэк сразу после регистрации и скидки до 25 %
Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей
Статьи по теме
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
Циничных здесь нет
О ритуальном бизнесе «изнутри» рассказал организатор пох...
Новости по теме
Популярное