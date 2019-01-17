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Волонтёры просят новосибирцев помочь обустроить новый дом для кошек

Рубрика: общество

17.01.2019 13:04

фото из группы «РООПЖ "Кошкино лукошко"» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске сотрудники приюта долгое время добивались нового тёплого помещения для бездомных котов; теперь же в нём нужно провести ремонт.

Четыре года коты приюта «Кошкино Лукошко» ютились в холодных комнатах. Волонтёрам пришлось обойти немало инстанций, чтобы в итоге найти тёплое помещение для пушистых подопечных с водой, светом и отоплением. Об этом Сиб.фм рассказала волонтёр приюта Алёна Святова.

«Теперь не нужно таскать воду в пятилитровых бутылках, не нужно переживать, что замёрзнет вода в мисках, что попадет шерсть в конвектор и случится пожар, или что старая проводка не выдержит и животные останутся без отопления», – сообщили в группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

Вот только в помещении нужно провести ремонт. Так что волонтёрам очень нужна помощь как физическая, так и материальная. Те, кто готов ускорить процесс появления нового отличного дома для животных, могут найти всю необходимую информацию в группе приюта «Кошкино Лукошко».

Напомним, в декабре корреспондент Сиб.фм побывал в приюте «Кошкино Лукошко» и узнал, как устроена в нём жизнь.

Теги: коты помощь волонтеры животные

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Лента новостей

Предложить новость

В праздники новосибирцы чаще стали пользоваться интернетом на вокзалах

сегодня 14:05 Общество 0 Коммент.

Концерт LP пройдёт в Новосибирске при поддержке Европы Плюс

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Юрий Зозуля сложит полномочия депутата новосибирского заксобрания

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Кемеровский спецназ арестовал мэра в Кузбасcе из-за взяток

сегодня 13:03 Общество 0 Коммент.

Гендиректора сибирского производителя популярной водки задержали в столице

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

Военные на «Панцирях» отразили атаку на командный пункт под Новосибирском

сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

«Билайн» предлагает сибирякам кэшбэк сразу после регистрации и скидки до 25 %

сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы рассказали о своей готовности к браку

сегодня 07:32 Woman 0 Коммент.

Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей

вчера 18:12 Экономика 0 Коммент.

Директора ДК Октябрьской революции увезли в больницу на скорой после претензий минкульта

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

Эксперты озвучили причину смерти бердчанки Синельниковой

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

Лжепрокуроры выманивают деньги у доверчивых новосибирцев

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

Банда во главе с юной сибирячкой ограбила букмекерскую контору

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Каждый шестой новосибирец имеет патологию щитовидной железы

вчера 16:03 Общество 0 Коммент.

В Колывани мальчик упал в открытый канализационный люк

вчера 15:13 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские волонтёры взяли под контроль квартиру с 38 кошками

вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам рассказали правила пользования бытовым газом

вчера 14:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске встретили танки из Лаоса

вчера 13:17 Общество 1 Коммент.

Сибиряки смогут пройти прослушивание в ГИТИС в своём регионе

вчера 13:02 Общество 0 Коммент.

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