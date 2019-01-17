Юрий Зозуля сложит полномочия депутата новосибирского заксобрания

фото заксобрания Новосибирской области

Отставку Юрия Зозули рассмотрят на ближайшей сессии законодательного собрания, которая пройдёт 31 января.

Заявление о сдаче депутатского мандата на имя председателя заксобрания Андрея Шимкива Юрий Зозуля написал сегодня, 17 января. Он занимал пост председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции с 2015 года. Он также входит в качестве представителя депутатского корпуса в Агентство инвестиционного развития Новосибирской области и Академпарка – в ближайшее время он планирует покинуть и эти организации.

Как пояснил Юрий Зозуля «Коммерсанту», решение о сложении депутатских полномочий было принято в связи с его загруженностью в Москве.

«У меня нет времени и возможностей надлежащим образом, эффективно исполнять свои депутатские обязанности. Считаю, что более честно по отношению к избирателям не держаться за мандат, как это делают некоторые», – отметил он.

Напомним, накануне пост главы Кировского района покинул Андрей Гончаров – он перешёл на должность и. о. министра промторга в правительстве Новосибирской области.