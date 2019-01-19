36 % новосибирцев мечтают жить среди природы, а не в городе

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36 % новосибирцев мечтают жить среди природы, а не в городеРубрика: недвижимость, общество
19.01.2019 10:32
фото предоставила «Фотострана»
Как оказалось, приличная часть жителей Новосибирска устали от темпа городской жизни и мечтают навсегда уехать в деревню.
Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 200 жителей Новосибирска и выяснили, где лучше жить – в городе или деревне.
46 % опрошенных предпочитают городскую жизнь деревенской.
«В городе все удобства рядом: еда, услуги, бытовые товары, многого из них в деревенских магазинах не найдешь. Не нужно ухаживать за садом, а главное – домом, ведь поддерживать целый дом в порядке и ремонте нелегко», – рассудила участница опроса Анжелика.
36 % респондентов выбрали (или выбрали бы) жизнь в сельской местности подальше от мегаполисов.
«Мечтаю уехать в деревню навсегда, устал от темпа городской жизни… Хочется спокойствия, свежего воздуха. В полевых условиях забываешь о городской суете, половина проблем отпадает сама собой», – поделился участник исследования Сергей.
Оставшиеся не смогли выбрать что-то одно – в деревне хорошо отдыхать, а городе больше удобств.
Напомним, в январе исследование показало, что новосибирцы по выходным чаще работают, чем отдыхают с семьёй.
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