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Полиция опубликовала видео с 50-летним грабителем секс-шопов

Рубрика: проиcшествия

18.01.2019 14:04

фото и видео предоставлены МВД НСО

В Новосибирске мужчина, угрожая ножом, ограбил два магазина интимных товаров; в общей в сумме он украл 8 200 рублей.

Мужчина 50 лет ограбил два новосибирских секс-шопа. 15 января он украл 5000 рублей из магазина «Флирт» по адресу Красный проспект, 13. А 17 января ему удалось вынести 3200 рублей из секс-шопа «Дон Феромон» на проспекте Карла Маркса, 1. 

Он угрожал продавцам магазинов ножом и требовал отдать ему деньги. Лицо подозреваемого было запечатлено на камеру видеонаблюдения.

«По фактам совершённых преступлений возбуждены уголовные дела по статье «Разбой», проводятся мероприятия по розыску преступника. Изъяты видеозаписи камер наблюдения», – сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Просьба, всем, кому что-то известно об этом мужчине, обращаться в полицию по телефонам: 232-26-47, 232-28-40, 232-27-05, (8) 953-793-25-89. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, 30 июля 2018 года экс-правооханителя обвинили в краже машин.

Теги: кражи деньги разбой

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