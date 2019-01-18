Автобусную остановку в Мочище придётся ждать до 2022 года

фото предоставлено общественной организацией «Гражданский патруль»

Жители Мочище жалуются на необорудованный остановочный пункт – строительство автопавильона будет возможно только через три года.

Остановочный павильон на станции Мочище появится не раньше 2022 года – сообщает общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» со ссылкой на заявление главы территориального управления автомобильными дорогами по региону Константина Громенко.

"Существующий остановочный пункт на станции Мочище не отвечает требованиям ГОСТа. Для выполнения указанных требований необходима реконструкция дороги, при этом общая стоимость по строительству одного остановочного пункта составит примерно 100 тысяч рублей", — сообщил Константин Громенко.

Глава учреждения также пояснил, что в ближайшее время проводить работы по обустройству остановки в рамках государственной программы не планируются, все финансы распланированы на другие объекты. К этой проблеме смогут вернуться не ранее 2022 года.

Остановка возле станции Мочище не оборудована для пассажиров и транспорта. Жители пригорода вынуждены ждать автобусы на пустыре. За помощью они обратились в общественную организацию защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

Резюме ТУАД жителей не удовлетворило, по их просьбе "Гражданский патруль" готовит обращение в прокуратуру и ГИБДД.

Напомним, в октябре прокуроры обнаружили нарушения на аэродроме «Мочище».