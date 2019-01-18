7 баллов
-11
66.44 75.63
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте “Ганнибал”

сегодня 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продавщицу колбасы осудили за взятку в 500 рублей

сегодня 16:42 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных

сегодня 16:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирский арбитраж обязал «Дискус плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской области

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

Автобусную остановку в Мочище придётся ждать до 2022 года

сегодня 15:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял второе место по темпам роста зарплаты

сегодня 15:09 Работа 0 Коммент.

Новосибирскую компанию «Холди» банкротит московская фирма

сегодня 15:06 Бизнес 0 Коммент.

Британская клиника требует с родственников впавшей в кому сибирячки миллион рублей

сегодня 13:24 Общество 0 Коммент.

В исправительной колонии Томской области осуждённые научились готовить колбасу

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт сегодня в «Максимилиансе»

сегодня 11:38 Общество 0 Коммент.

В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Эксперты измерили уровень жизни новосибирцев бургерами

сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается сезон гриппа: специалисты дали советы, как не заразиться

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирской области из-за мошенников вынесла из банка 3 миллиона рублей

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске выросли цены на продукты

сегодня 09:37 Общество 0 Коммент.

Прокуратура проверила компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу в Бердске

сегодня 08:36 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские купели: схема проезда и время работы

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» взяла реванш у московского «Спартака» за разгром перед Рождеством

вчера 22:32 Общество 0 Коммент.

Автобусную остановку в Мочище придётся ждать до 2022 года

Рубрика: общество

18.01.2019 15:47

фото предоставлено общественной организацией «Гражданский патруль»

Жители Мочище жалуются на необорудованный остановочный пункт – строительство автопавильона будет возможно только через три года.

Остановочный павильон на станции Мочище появится не раньше 2022 года – сообщает общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» со ссылкой на заявление главы территориального управления автомобильными дорогами по региону Константина Громенко.

"Существующий остановочный пункт на станции Мочище не отвечает требованиям ГОСТа. Для выполнения указанных требований необходима реконструкция дороги, при этом общая стоимость по строительству одного остановочного пункта составит примерно 100 тысяч рублей", — сообщил Константин Громенко.

Глава учреждения также пояснил, что в ближайшее время проводить работы по обустройству остановки в рамках государственной программы не планируются, все финансы распланированы на другие объекты. К этой проблеме смогут вернуться не ранее 2022 года.

Остановка возле станции Мочище не оборудована для пассажиров и транспорта. Жители пригорода вынуждены ждать автобусы на пустыре. За помощью они обратились в общественную организацию защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

Резюме ТУАД жителей не удовлетворило, по их просьбе "Гражданский патруль" готовит обращение в прокуратуру и ГИБДД.

Напомним, в октябре прокуроры обнаружили нарушения на аэродроме «Мочище».

Теги: Новосибирская область общественный транспорт транспорт Гражданский патруль

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте “Ганнибал”

сегодня 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продавщицу колбасы осудили за взятку в 500 рублей

сегодня 16:42 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных

сегодня 16:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирский арбитраж обязал «Дискус плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской области

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

Автобусную остановку в Мочище придётся ждать до 2022 года

сегодня 15:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял второе место по темпам роста зарплаты

сегодня 15:09 Работа 0 Коммент.

Новосибирскую компанию «Холди» банкротит московская фирма

сегодня 15:06 Бизнес 0 Коммент.

Британская клиника требует с родственников впавшей в кому сибирячки миллион рублей

сегодня 13:24 Общество 0 Коммент.

В исправительной колонии Томской области осуждённые научились готовить колбасу

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт сегодня в «Максимилиансе»

сегодня 11:38 Общество 0 Коммент.

В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Эксперты измерили уровень жизни новосибирцев бургерами

сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается сезон гриппа: специалисты дали советы, как не заразиться

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирской области из-за мошенников вынесла из банка 3 миллиона рублей

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске выросли цены на продукты

сегодня 09:37 Общество 0 Коммент.

Прокуратура проверила компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу в Бердске

сегодня 08:36 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские купели: схема проезда и время работы

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» взяла реванш у московского «Спартака» за разгром перед Рождеством

вчера 22:32 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
16.01.2019

Без политических оттенков

Мэр Новосибирска рассказал, что ждёт город...

Читать далее
Image
06.01.2019

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
17.12.2018

Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...

Читать далее
Image
14.12.2018

Погоня за солнцем и лайками

15 локаций от Дубая до Сеула, где можно ...

Читать далее
Image
07.12.2018

Городская электричка всё не едет

Что будет с амбициозным проект...

Читать далее
Image
14.11.2018

Премьера «Первого»: время ожидания истекло

«Первый теа...

Читать далее

Новости по теме

На ремонт новосибирского «Космоса» потратят более 70 миллионов рублей вчера 16:39 Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 году 15.01.2019

Популярное

Image

Тело Ирины Синельниковой найдено в Кемеровской области

Image

Ведутся активные поиски: бердчанка уехала продавать машину и проп...

Image

Пропавшая бердчанка задушена покупателями автомобиля

Image

В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

Image

Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два м...

Image

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребё...

Image

Закрыли уголовное дело по хирургу, лишившему ребёнка части генита...

Image

Около 200 человек ищут пропавшую бердчанку в ночном лесу

Image

Эксперты озвучили причину смерти бердчанки Синельниковой

Image

Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 год...

Image

Школьный психолог требует деньги с мамы синеволосой бердчанки

Image

Новосибирский театральный секс-символ женился

Image

В Кузбассе собака – экс-сотрудник МВД попросила помощи у полицейс...