Более 500 тысяч фотографий красивейших мест Алтая продают за 1,5 миллиона рублей

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Более 500 тысяч фотографий красивейших мест Алтая продают за 1,5 миллиона рублейРубрика: общество
18.01.2019 14:12
фото с сайта avito.ru
Фотограф в течение более десяти лет снимал памятники природы и архитектуры, а также праздники Республики Алтай, и теперь готов продать всё это богатство.
На новосибирском сайте бесплатных объявлений «Авито» фотограф Александр Тарышкин выставил на продажу сборник из свыше 500 тысяч снимков Горного Алтая. В коллекцию входят фотографии красивых мест и достопримечательностей республики, в том числе памятников природы и архитектуры, объектов ЮНЕСКО. Также автор снимал и местные мероприятия с праздниками, проходившие с 2007 по 2018 год.
Цена такой богатой коллекция весьма нескромная – 1,5 миллиона рублей.
«Фотографии сняты на профессиональную технику Nikon с разрешением от 4328х3280 до 7360х4912. Продажа с абсолютными авторскими правами от Александра Тырышкина», – сообщил автор объявления.
Напомним, в январе житель Барабинска решил продать доставшуюся ему по наследству икону за 12 млн рублей на «Авито».
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