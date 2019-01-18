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Более 500 тысяч фотографий красивейших мест Алтая продают за 1,5 миллиона рублей

Рубрика: общество

18.01.2019 14:12

фото с сайта avito.ru

Фотограф в течение более десяти лет снимал памятники природы и архитектуры, а также праздники Республики Алтай, и теперь готов продать всё это богатство.

На новосибирском сайте бесплатных объявлений «Авито» фотограф Александр Тарышкин выставил на продажу сборник из свыше 500 тысяч снимков Горного Алтая. В коллекцию входят фотографии красивых мест и достопримечательностей республики, в том числе памятников природы и архитектуры, объектов ЮНЕСКО. Также автор снимал и местные мероприятия с праздниками, проходившие с 2007 по 2018 год.

Цена такой богатой коллекция весьма нескромная – 1,5 миллиона рублей.

«Фотографии сняты на профессиональную технику Nikon с разрешением от 4328х3280 до 7360х4912. Продажа с абсолютными авторскими правами от Александра Тырышкина», – сообщил автор объявления.

Напомним, в январе житель Барабинска решил продать доставшуюся ему по наследству икону за 12 млн рублей на «Авито».

Теги: фотография Авито

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сегодня 15:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается сезон гриппа: специалисты дали советы, как не заразиться

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:37 Общество 0 Коммент.

Прокуратура проверила компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу в Бердске

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