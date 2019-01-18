Эксперты измерили уровень жизни новосибирцев бургерами

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Эксперты измерили уровень жизни новосибирцев бургерамиРубрика: общество
18.01.2019 11:01
Фото с сайта unsplash.com
Служба по доставке еды посчитала, на сколько бургеров зарабатывает средний житель Новосибирска.
Delivery Club измерил качество жизни россиян: основным критерием стало количество бургеров, которое человек может себе позволить на среднюю зарплату. Так устанавливается для каждого города «индекс бургера».
«В декабре в двух третях городов был зафиксирован рост средних показателей по сравнению с маем. Это значит, что благосостояние улучшилось. Однако в некоторых городах индекс таки уменьшился. Это произошло в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Тюмени. Только в Челябинске он остался без изменений», – сообщили в компании.
В Новосибирске индекс снизился с 90 до 81. Это связано с тем, что цена бургера увеличилась на 30 рублей, а сумма свободных средств у горожан осталась на том же уровне. Город занял 12 место среди городов, которые принимали участие в исследовании. Лидерами же стали Москва, Владивосток, Санкт-Петербург, Тюмень, а также Красноярск и Омск.
«Зато город является лидером по самой низкой стоимости булочки с котлетой — отведать её можно всего за пять рублей», – утверждают в компании.
Однако где можно съесть такой дешёвый бургер, не уточнили.
Напомним, 6 апреля 2018 года Новосибирск попал в список самых дорогих городов России.
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