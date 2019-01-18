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Эксперты измерили уровень жизни новосибирцев бургерами

Рубрика: общество

18.01.2019 11:01

Фото с сайта unsplash.com

Служба по доставке еды посчитала, на сколько бургеров зарабатывает средний житель Новосибирска.

Delivery Club измерил качество жизни россиян: основным критерием стало количество бургеров, которое человек может себе позволить на среднюю зарплату. Так устанавливается для каждого города «индекс бургера».

«В декабре в двух третях городов был зафиксирован рост средних показателей по сравнению с маем. Это значит, что благосостояние улучшилось. Однако в некоторых городах индекс таки уменьшился. Это произошло в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Тюмени. Только в Челябинске он остался без изменений», – сообщили в компании.

В Новосибирске индекс снизился с 90 до 81. Это связано с тем, что цена бургера увеличилась на 30 рублей, а сумма свободных средств у горожан осталась на том же уровне. Город занял 12 место среди городов, которые принимали участие в исследовании. Лидерами же стали Москва, Владивосток, Санкт-Петербург, Тюмень, а также Красноярск и Омск.

«Зато город является лидером по самой низкой стоимости булочки с котлетой — отведать её можно всего за пять рублей», – утверждают в компании. 

Однако где можно съесть такой дешёвый бургер, не уточнили.

Напомним, 6 апреля 2018 года Новосибирск попал в список самых дорогих городов России.

 

Теги: бургер списки уровень жизни

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В Новосибирске продавщицу колбасы осудили за взятку в 500 рублей

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сегодня 16:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской области

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

Автобусную остановку в Мочище придётся ждать до 2022 года

сегодня 15:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял второе место по темпам роста зарплаты

сегодня 15:09 Работа 0 Коммент.

Новосибирскую компанию «Холди» банкротит московская фирма

сегодня 15:06 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 13:24 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:38 Общество 0 Коммент.

В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Эксперты измерили уровень жизни новосибирцев бургерами

сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается сезон гриппа: специалисты дали советы, как не заразиться

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске выросли цены на продукты

сегодня 09:37 Общество 0 Коммент.

Прокуратура проверила компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу в Бердске

сегодня 08:36 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские купели: схема проезда и время работы

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

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