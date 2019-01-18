Эксперты измерили уровень жизни новосибирцев бургерами

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Служба по доставке еды посчитала, на сколько бургеров зарабатывает средний житель Новосибирска.

Delivery Club измерил качество жизни россиян: основным критерием стало количество бургеров, которое человек может себе позволить на среднюю зарплату. Так устанавливается для каждого города «индекс бургера».

«В декабре в двух третях городов был зафиксирован рост средних показателей по сравнению с маем. Это значит, что благосостояние улучшилось. Однако в некоторых городах индекс таки уменьшился. Это произошло в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Тюмени. Только в Челябинске он остался без изменений», – сообщили в компании.

В Новосибирске индекс снизился с 90 до 81. Это связано с тем, что цена бургера увеличилась на 30 рублей, а сумма свободных средств у горожан осталась на том же уровне. Город занял 12 место среди городов, которые принимали участие в исследовании. Лидерами же стали Москва, Владивосток, Санкт-Петербург, Тюмень, а также Красноярск и Омск.

«Зато город является лидером по самой низкой стоимости булочки с котлетой — отведать её можно всего за пять рублей», – утверждают в компании.

Однако где можно съесть такой дешёвый бургер, не уточнили.

Напомним, 6 апреля 2018 года Новосибирск попал в список самых дорогих городов России.