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Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт сегодня в «Максимилиансе»

Рубрика: общество

18.01.2019 11:38

фото предоставило "Выбери Радио"

«Вечеринка Ретро FM» — это уникальный клубный проект, объединяющий слушателей Ретро FM.

Уже сегодня, 18 января, состоится очередная «Вечеринка Ретро FM» в баварском клубном ресторане «Максимилианс». Сбор гостей состоится в 20:00.

Сегодня в ресторане «Максимилианс» вас ждут: яркое шоу, энергичные танцы, суперхиты 70х-80х-90х в исполнении кавер-группы «Выходной band», весёлые конкурсы, фирменные призы, и, конечно, ведущий любимой радиостанции. А главное — это неповторимая атмосфера, которую невозможно описать словами, её нужно увидеть.

Стоит напомнить, что ежедневно с 18 до 19 часов в «Феличите» на «Ретро FM 97,0» можно выиграть входные билеты на вечеринку.

Подробности в группе https://vk.com/event98893459 или на сайте nsk.maximilians.ru.

Запрещено для детей.

Напомним, «Ретро FM» также дарит путевки в загородный отель.

Теги: СМИ музыка

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сегодня 16:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:24 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается сезон гриппа: специалисты дали советы, как не заразиться

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:36 Хроника 0 Коммент.

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