Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт сегодня в «Максимилиансе»

фото предоставило "Выбери Радио"

«Вечеринка Ретро FM» — это уникальный клубный проект, объединяющий слушателей Ретро FM.

Уже сегодня, 18 января, состоится очередная «Вечеринка Ретро FM» в баварском клубном ресторане «Максимилианс». Сбор гостей состоится в 20:00.

Сегодня в ресторане «Максимилианс» вас ждут: яркое шоу, энергичные танцы, суперхиты 70х-80х-90х в исполнении кавер-группы «Выходной band», весёлые конкурсы, фирменные призы, и, конечно, ведущий любимой радиостанции. А главное — это неповторимая атмосфера, которую невозможно описать словами, её нужно увидеть.

Стоит напомнить, что ежедневно с 18 до 19 часов в «Феличите» на «Ретро FM 97,0» можно выиграть входные билеты на вечеринку.

Подробности в группе https://vk.com/event98893459 или на сайте nsk.maximilians.ru.

Запрещено для детей.

Напомним, «Ретро FM» также дарит путевки в загородный отель.