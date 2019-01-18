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Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт сегодня в «Максимилиансе»Рубрика: общество
18.01.2019 11:38
фото предоставило "Выбери Радио"
«Вечеринка Ретро FM» — это уникальный клубный проект, объединяющий слушателей Ретро FM.
Уже сегодня, 18 января, состоится очередная «Вечеринка Ретро FM» в баварском клубном ресторане «Максимилианс». Сбор гостей состоится в 20:00.
Сегодня в ресторане «Максимилианс» вас ждут: яркое шоу, энергичные танцы, суперхиты 70х-80х-90х в исполнении кавер-группы «Выходной band», весёлые конкурсы, фирменные призы, и, конечно, ведущий любимой радиостанции. А главное — это неповторимая атмосфера, которую невозможно описать словами, её нужно увидеть.
Стоит напомнить, что ежедневно с 18 до 19 часов в «Феличите» на «Ретро FM 97,0» можно выиграть входные билеты на вечеринку.
Подробности в группе https://vk.com/event98893459 или на сайте nsk.maximilians.ru.
Запрещено для детей.
Напомним, «Ретро FM» также дарит путевки в загородный отель.
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