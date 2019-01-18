Мэрия Новосибирска назвала 10 лучших застройщиков 2018 года

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В прошлом, 2018 году в Новосибирске было введено в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья.

Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии областного центра подвело итоги 2018 года в сфере строительства. Лидером по вводу многоэтажных домов стал Ленинский район Новосибирска, где сданы в эксплуатацию 198,5 тысячи квадратных метров жилья. К тому же сданы 695 индивидуальных жилых домов и шесть малоэтажных.

«Всего было построено и введено в эксплуатацию в многоквартирных жилых домах 17 164 квартиры. 3 397 из них – это квартиры-студии, 5 903 – однокомнатные, 5 155 – двухкомнатные, 2 403 – трёхкомнатные и 306 квартир – четыре комнаты и более. Средняя площадь введённых в эксплуатацию квартир (с учётом балконов и лоджий) – 53,1 квадратного метра», – сообщили в мэрии.

Отмечается, что с отделкой «под ключ» идут 20 % квартир. Большая часть нового жилого фонда – это каркасные дома (65 %). Доля кирпичных не превышает 17 %, панельных – 18 %.

Первую тройку лидеров ввода жилья возглавляет строительная компания «ВИРА-Строй» (девять домов, 1 716 квартир), затем следуют «Сибакадемстрой» (пять домов, 1 382 квартиры) и холдинг «Стрижи» (семь домов, 1 292 квартиры). В десятку лидеров вошли также «Первый строительный фонд», ГК Крючкова, «КПД Газстрой», «Метаприбор», «Союз-Инвест», «АкадемИнвест», «АкадемМедСтрой».

Напомним, Новосибирск занял 15 место в общероссийском кадастровом рейтинге.