В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных

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Рубрика: общество

18.01.2019 16:23

Фото с сайта pixabay.com

Мэрия Новосибирска поддержала новую разработку – полноценный душ для людей, которые не могут ходить.

Глава Новосибирска Анатолий Локоть поставил перед профильными департаментами задачу найти решение по улучшению жизни малоподвижных людей. Компания «РемМашСибирь» в связи с этим разработала инновационный продукт – санитарно-гигиенический аппарат Optima. Это изобретение поможет маломобильным людям регулярно соблюдать чистоту без больших усилий. Мэр Новосибирска поддержал эту идею.

«У социального предпринимательства большие перспективы, предприниматели готовы участвовать в городских проектах, и мы должны всячески содействовать развитию этого направления. Совместная работа – это возможность помочь людям с ограниченными возможностями здоровья, а также привлечь бизнес к решению социальных задач», — отметил мэр.

Новая разработка состоит из каркаса для ванной, двух резервуаров для чистой и использованной воды, а также шланга и фена, что делает использование ещё проще.

Другого подобного изобретения в России пока нет, а конкуренты в Европе гораздо дороже и сложнее для пользователя, а китайские уступают по качеству.

Optima разработана в бытовом и профессиональном варианте. Во втором объём воды не 16, а 34 литра. Он предназначен для больниц и домов престарелых.

«Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска продолжает следить за разработками в сфере социального предпринимательства и поддерживает инновационные и необходимые горожанам проекты. Так, тестирование нового аппарата Optima в профильных учреждениях при содействии департамента начнется уже в первом квартале этого года. По итогам апробации разработчики смогут внести изменения в конструкцию, в случае если будут выявлены недостатки», – сообщили в мэрии Новосибирска.

Первая промышленная партия поступит в продажу ориентировочно к 2020 году. 

Напомним, 17 января учёные нашли способ вылечить опухоль мозга.

Теги: помощь инвалидность гигиена

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