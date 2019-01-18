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Новосибирск занял второе место по темпам роста зарплаты

Рубрика: работа

18.01.2019 15:09

фото с сайта pixabay.com

Стало известно, в каких сферах самая большая зарплата в Новосибирске, а кому достаётся меньше всех.

Эксперты “Авито” проанализировали рынок труда Новосибирска в 2018 году и выяснили, что дефицит квалифицированных кадров привёл к росту вакансий на 18,7 % в сравнении с 2017 годом.

Самой высокооплачиваемой сферой стало строительство, там предлагают 46,6 тысяч рублей. Меньше всего получают люди, работающие в образовании и науке — 22,8 тысяч рублей. В среднем же зарплата по городу составила 35, 3 тысяч рублей.

Самыми востребованными сферами среди работодателей стали: продажи; сырьё, сельское хозяйство; транспорт, логистика; автомобильный бизнес и строительство.

“На вакансии в этих пяти группах пришлось 62 % от всех размещённых вакансий за прошлый год. Самым существенным изменением стало сокращение доли вакансий группы «продажи» на 2,7 п.п.”, — сообщили эксперты.

А вот самих соискателей больше интересовали вакансии в сферах: без опыта, студенты; продажи; транспорт, логистика; строительство; производство, сырьё, с/х. На них пришлось 69 % всех запросов контактов за прошлый год.

Напомним, в январе исследование показало, что новосибирцы по выходным чаще работают, чем отдыхают с семьёй.

Теги: исследования работа деньги

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