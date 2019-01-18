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Новосибирский арбитраж обязал «Дискус плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей

Рубрика: общество

18.01.2019 16:19

фото с сайта Сибирской генерирующей компании

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение о взыскании с застройщика в пользу Сибирской генерирующей компании (СГК) задолженности за потреблённую тепловую энергию.

Решение о взыскании 46,2 миллиона рублей вынесено судом в конце декабря 2018 года, в том числе 10,7 миллиона рублей неустойки. Долг за потреблённую домами Плющихинского жилмассива теплоэнергию образовался в период с 1 ноября 2017 по 30 апреля 2018 года.

«В течение длительного времени специалисты теплосбыта пытались договориться с компанией-должником, предлагали компромиссные решения для погашения задолженности. Но, к сожалению, понимания так и не встретили, и обратились в суд. Рассмотрев все предоставленные нами доказательства, суд удовлетворил наши требования и вынес решение о взыскании задолженности с  «ДИСКУС плюс». Мы считаем решение справедливым», — прокомментировал директор Новосибирского филиала Сибирской теплосбытовой компании Дмитрий Григорович.

Всего застройщик выступал ответчиком по шести искам на общую сумму более 190 миллионов рублей. После обращения в арбитраж, оплаты в энергокомпанию стали поступать. Но на январь текущего года остается неоплаченной часть потреблённой тепловой энергии с ноября 2017 по апрель 2018 года. С мая по декабрь прошлого года «Дискус плюс» полностью не оплачивал тепло.

Напомним, в декабре госжилинспекция Новосибирской области вынесла предписания управляющей компании за незаконное начисление оплаты за отопление для жителей Плющихинского жилмассива. 

Теги: Дискус плюс СГК тепло арбитражный суд

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