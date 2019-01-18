Новосибирскую компанию «Холди» банкротит московская фирма

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Московское ООО «Сантус» подало в арбитражный суд Новосибирской области иск о несостоятельности ООО «Нск Холди».

Исковое заявление о признании должника банкротом поступило в арбитражный суд 16 января. Сумма задолженности, указанная истцом, составляет 2,39 миллиона рублей. Других подробностей пока не сообщается. Известно лишь, что участники дела встречаются в суде уже не первый раз. Ранее они совместно проходили по делу о банкротстве компании «Холидей».

«2 августа прошлого года «Сантус» подавало иск к «Нск Холди» о солидарном взыскании задолженности в 1,33 млн руб. Ответчик выступал в качестве поручителя в сделке между «Сантус» и ООО «Компания Холидей». В конце ноября суд обязал ответчика выплатить истцу 1,25 млн рублей. На данный момент «Сантус» и «Нск Холди» подали апелляционные жалобы», — сообщает РБК Новосибирск.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО «Сантус» является производство приправ и пряностей, дополнительными – переработка и консервирование овощей и грибов, фруктов и орехов, производство супов, бульонов, пищевых ферментов, а также оптовая торговля консервированными овощами, фруктами, орехами и иными пищевыми продуктами. Компания зарегистрирована в Москве.



Напомним, процедура банкротства стартовала в компании "Холидей" в июле 2018 года.