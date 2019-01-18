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В Новосибирске продавщицу колбасы осудили за взятку в 500 рублей

Рубрика: проиcшествия

18.01.2019 16:42

фото с сайта pixabay.com

Мировой суд Железнодорожного района Новосибирска приговорил к штрафу продавца, пытавшегося дать взятку полицейским.

В областном центре судом рассмотрено уголовное дело в отношении 41-летней Ирины Ч., предлагавшей пять тысяч рублей сотрудникам полиции. В декабре участковым уполномоченным и сотрудником ПДН проводилась работа по пресечению административных правонарушений. У одного из домов на улице 1905 года правоохранители обратили внимание на автомобиль «Газель», из кузова которого продавались колбасные изделия и мясо птицы.

В связи с тем, что торговля продуктами питания велась вне установленных мест торговли, сотрудники полиции начали составлять протокол об административном правонарушении.

«С целью избежать административную ответственность, Ирина Ч. в ходе оформления протокола положила сотруднику полиции в карман куртки 500 рублей за незаконное бездействие, а именно: за неисполнение предусмотренной законом обязанности по составлению протокола об административном правонарушении», — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Действия взяткодательницы были пресечены, а она сама стала фигуранткой уже уголовного дела о мелком взяточничестве. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, в декабре осуждён водитель, пытавшийся дать взятку инспектору ГИБДД. 

Теги: полиция взятки суд

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