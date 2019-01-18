Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской области

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Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской областиРубрика: общество, проиcшествия
18.01.2019 16:11
фото с сайта pixabay.com
По данным Новосибирскстата можно составить не только описание обычного злоумышленника, но и понять, какое преступление он совершит.
За 2018 года полиция выявила 17 543 преступника в области, что составляет 96,1 % от 2017 года. Об этом сообщили на сайте Новосибирскстата. В среднем, злоумышленник — это взрослый мужчина, который нигде не учится, не числится безработным, но при этом не имеет постоянного дохода.
При этом за прошедший год было зарегистрировано 47 702 преступления — это на 7,6 % больше, чем 2017 году. Больше было совершенно против собственности: 31 352 случая. Среди них самым популярным оказались кража (21 765) и мошенничество (5 909).
В сравнении же с позапрошлым годом, новосибирцы стали на 52,9 % чаще заниматься вымогательством — 182 случая. Зато преступники реже умышленно убивали или покушались на это — 178 случаев (на 8 % меньше), и насиловали — 74 случая (на 2,6 % меньше).
Напомним, новосибирская полиция разыскивает преступника, ограбившего секс-шопы.
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