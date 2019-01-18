Британская клиника требует с родственников впавшей в кому сибирячки миллион рублей

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Рубрика: общество

18.01.2019 13:24

Фото с сайта bankfax.ru

Уроженка Алтайского края попала в больницу с кровоизлиянием в мозг во время обучения в Великобритании; с неё требуют более млн рублей за лечение, близкие собирают пожертвования.

Семья и близкие друзья жительницы Барнаула Алёны Жилиной начали собирать средства для того, чтобы оплатить её лечение в Великобритании.

Девушка приехала в Англию на языковой курс, чтобы совершенствовать свои навыки английского языка и укрепить статус преподавателя. До этого она имела опыт работы с китайскими студентами и хотела бы продолжать развиваться в этом направлении. 

1 января девушка поскользнулась и упала с высоты собственного роста и разбила себе голову. Её сначала доставили в больницу неподалёку, где врачи констатировали кому. Сделав все необходимые анализы, девушку сразу же перенаправили в больницу при Кэмбридже, где диагностировали кровоизлияние в мозг. 

Пациентке провели необходимую операцию и 3 января она очнулась, а 4 января начала говорить. Когда девушке стало лучше, врачи сообщили, что за лечение она должна заплатить 11 682,34 фунтов стерлингов, а это больше 1 млн рублей.

«Врачи относятся к ней очень хорошо и переживают, что ей будет сложно перенести транспортировку, поэтому пока неизвестно, когда её можно будет осуществить, и нужно ли будет кому-то из нас лететь за ней туда. Кроме того, врачи пока не говорят о конкретной сумме, которую мы должны заплатить за её лечение на сегодняшний день. Также неизвестно, обязательно ли её вносить до того, как её отпустят из госпиталя, или это можно сделать позже. У нас есть языковой барьер, поэтому не всё так просто, но мы надеемся, что к субботе эта ситуация разрешится, и Алёна вернётся к нам», — сообщила ИА «Банфакс» Светлана Жилина, мать пострадавшей. 

Родственники уже начали собирать пожертвования. На сегодняшний день собрано 100 тысяч рублей. Если не удастся набрать нужную сумму или договориться с врачами о возвращении девушки домой до выплаты, Светлана Жилина планирует обратиться за помощью к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и в Министерство иностранных дел, если переговоры с врачами не приведут к успеху.

Напомним, 4 июля отдыхающие под Новосибирском дети получили травмы. 

Теги: долги травма кома

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