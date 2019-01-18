Томские приставы депортировали 260 нелегальных мигрантов

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В прошлом году в Томске выявили более двух сотен человек без гражданства – большинство из них граждане Узбекистана.

Судебные приставы за 2018 год депортировали из России 262 мигранта. Среди них – граждане Таджикистана, Китая, Нигерии, Греции, Молдовы, Грузии, Азейрбаджана, большинство из Узбекистана – 190 человек. Об этом сообщает РИА Томск со ссылкой на пресс-службу местного управления службы судебных приставов.

"С начала 2018 года по решению суда судебными приставами по ОУПДС доставлены в специализированное учреждение 269 иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них препровождено до пунктов пропуска через госграницу РФ (Новосибирск, Белгород, Москва) и выдворено за пределы РФ 262 человека", — сообщило ведомство.

Отмечается, что на покупку билетов мигрантам потратили 3,5 миллиона рублей из средств госбюджета.

Ранее сообщалось, что Томская область в 2019 году получила 800 квот на оформление разрешения на временное проживание – это на 200 меньше по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, в январе возле томского миграционного центра собрался огромная очередь.