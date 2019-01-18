В исправительной колонии Томской области осуждённые научились готовить колбасу

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В исправительной колонии Томской области осуждённые научились готовить колбасуРубрика: общество
18.01.2019 13:04
Фото с официального сайта УФСИН по Томской области
В ИК-3 Томской области работает колбасный цех, где заключённые сами готовят изделия и выставляют их на продажу.
Под руководством заместителя начальника УК-3 УФСИН Алексанра Думчева в ИК-3 Томской области открылся колбасный цех, где осуждённые могут освоить способы приготовления колбасы. Пока там производят только варено-копчёную колбасу «Московскую» и сервелат.
«Дегустация и продажа первой партии колбасных изделий состоится в Крещение 19 января в 11:00 на районной выставке-ярмарке, которая откроется на Белом озере. На этом мероприятии можно будет купить шашлыки, солёное и копчёное сало, буженину, свежую выпечку и другие продукты, сделанные в исправительном учреждении», – рассказал начальник ИК-3 Дмитрий Ворожбицкий.
Продукты делаются только из натурального сырья без добавления ГМО, консервантов и сои. На изделия получена декларация соответствия техническому регламенту Таможенного союза.
«Наши продукты абсолютно натуральные, многое мы берём из своего подсобного производства», – рассказал главный инженер УФСИН Виталий Пичугин.
Сейчас колбаса продаётся сотрудникам колонии и заключённым. В дальнейшем планируется организовать свободную продажу.
«Сейчас нет таких объёмов, которые можно было бы распространять по городу, но в дальнейшем планируем продавать по всему Томску. Пока же ограничились магазином для заключённых», – пояснил Виталий Пичугин.
Напомним, 27 декабря заключённые омской колонии слепили снежную фигуру в поддержку российских олимпийцев.
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