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В исправительной колонии Томской области осуждённые научились готовить колбасу

Рубрика: общество

18.01.2019 13:04

Фото с официального сайта УФСИН по Томской области

В ИК-3 Томской области работает колбасный цех, где заключённые сами готовят изделия и выставляют их на продажу. 

Под руководством заместителя начальника УК-3 УФСИН Алексанра Думчева в ИК-3 Томской области открылся колбасный цех, где осуждённые могут освоить способы приготовления колбасы. Пока там производят только варено-копчёную колбасу «Московскую» и сервелат. 

«Дегустация и продажа первой партии колбасных изделий состоится в Крещение 19 января в 11:00 на районной выставке-ярмарке, которая откроется на Белом озере. На этом мероприятии можно будет купить шашлыки, солёное и копчёное сало, буженину, свежую выпечку и другие продукты, сделанные в исправительном учреждении», – рассказал начальник ИК-3 Дмитрий Ворожбицкий.

Продукты делаются только из натурального сырья без добавления ГМО, консервантов и сои. На изделия получена декларация соответствия техническому регламенту Таможенного союза.

«Наши продукты абсолютно натуральные, многое мы берём из своего подсобного производства», – рассказал главный инженер УФСИН Виталий Пичугин.

Сейчас колбаса продаётся сотрудникам колонии и заключённым. В дальнейшем планируется организовать свободную продажу.

«Сейчас нет таких объёмов, которые можно было бы распространять по городу, но в дальнейшем планируем продавать по всему Томску. Пока же ограничились магазином для заключённых», – пояснил Виталий Пичугин.

Напомним, 27 декабря заключённые омской колонии слепили снежную фигуру в поддержку российских олимпийцев.

Теги: заключенные производство продажа

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сегодня 08:36 Хроника 0 Коммент.

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