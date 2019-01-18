В Новосибирске продолжается сезон гриппа: специалисты дали советы, как не заразиться

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Роспотребнадзор Новосибирской области напоминает местным жителям, что в стране продолжается сезон гриппа и ОРВИ.

Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ продолжается в области. За первые две недели 2019 года зарегистрировали 76 случаев заболевания гриппом. 73 человека заболевших жители города Новосибирска, три человека – жители районов Новосибирской области. Все заболевшие не были привиты против гриппа. Также за это время зарегистрировано 13 468 случаев заболевания ОРВИ.

“При ОРВИ — острых респираторных вирусных инфекциях не гриппозной этиологии заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого кашля, который затем переходит в мокрый. При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния – повышение температуры тела (в отдельных случаях до 40,5 градусов), головная боль, «ломота» в мышцах и суставах, чувствительность к свету. Наиболее активная фаза приходится на 3-5 день заболевания, выздоровление на 8-10 день”, — объяснили в роспотребнадзоре.

Данные болезни особенно тяжело переносят маленькие дети, пожилые люди, люди хронической патологий и с заболеваниями иммунной системы.

Эксперты сообщили, что лучше всего от гриппа защищает иммунизация. Также нужно следовать нескольким правилам, чтобы обезопасить себя от заражения:

Укрепляйте и закаляйте свой организм: высыпайтесь, не забывайте про отдых, чаще находитесь на свежем воздухе.

Собираясь на прогулку, одевайтесь по погоде, не переохлаждайтесь.

Если вы промочили ноги, их нужно пропарить сразу, как только вернётесь домой.

Включите в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций: цитрусовые, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твёрдые сыры, отварную рыбу, морковь со сметаной и др.

При планировании посещения общественных мест возьмите с собой медицинскую маску.

Если же всё-таки вы заразились, то эксперты напоминают, что вирусное заболевание, перенесённое «на ногах», может привести к осложнениям.

Напомним, в начале декабря в Новосибирской области зарегистрировали первые случаи заболевания гриппом в эпидемическом сезоне.