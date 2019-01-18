Лента новостейПредложить новость
В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных
Новосибирский арбитраж обязал «Дискус плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей
Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской области
Британская клиника требует с родственников впавшей в кому сибирячки миллион рублей
В исправительной колонии Томской области осуждённые научились готовить колбасу
Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт сегодня в «Максимилиансе»
В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания
В Новосибирске продолжается сезон гриппа: специалисты дали советы, как не заразиться
Прокуратура проверила компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу в Бердске
«Сибирь» взяла реванш у московского «Спартака» за разгром перед Рождеством
В Новосибирске продолжается сезон гриппа: специалисты дали советы, как не заразитьсяРубрика: общество
18.01.2019 10:36
фото с сайта pixabay.com
Роспотребнадзор Новосибирской области напоминает местным жителям, что в стране продолжается сезон гриппа и ОРВИ.
Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ продолжается в области. За первые две недели 2019 года зарегистрировали 76 случаев заболевания гриппом. 73 человека заболевших жители города Новосибирска, три человека – жители районов Новосибирской области. Все заболевшие не были привиты против гриппа. Также за это время зарегистрировано 13 468 случаев заболевания ОРВИ.
“При ОРВИ — острых респираторных вирусных инфекциях не гриппозной этиологии заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого кашля, который затем переходит в мокрый. При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния – повышение температуры тела (в отдельных случаях до 40,5 градусов), головная боль, «ломота» в мышцах и суставах, чувствительность к свету. Наиболее активная фаза приходится на 3-5 день заболевания, выздоровление на 8-10 день”, — объяснили в роспотребнадзоре.
Данные болезни особенно тяжело переносят маленькие дети, пожилые люди, люди хронической патологий и с заболеваниями иммунной системы.
Эксперты сообщили, что лучше всего от гриппа защищает иммунизация. Также нужно следовать нескольким правилам, чтобы обезопасить себя от заражения:
- Укрепляйте и закаляйте свой организм: высыпайтесь, не забывайте про отдых, чаще находитесь на свежем воздухе.
- Собираясь на прогулку, одевайтесь по погоде, не переохлаждайтесь.
- Если вы промочили ноги, их нужно пропарить сразу, как только вернётесь домой.
- Включите в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций: цитрусовые, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твёрдые сыры, отварную рыбу, морковь со сметаной и др.
- При планировании посещения общественных мест возьмите с собой медицинскую маску.
Если же всё-таки вы заразились, то эксперты напоминают, что вирусное заболевание, перенесённое «на ногах», может привести к осложнениям.
Напомним, в начале декабря в Новосибирской области зарегистрировали первые случаи заболевания гриппом в эпидемическом сезоне.
Комментарии
Лента новостей
В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных
Новосибирский арбитраж обязал «Дискус плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей
Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской области
Британская клиника требует с родственников впавшей в кому сибирячки миллион рублей
В исправительной колонии Томской области осуждённые научились готовить колбасу
Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт сегодня в «Максимилиансе»
В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания
В Новосибирске продолжается сезон гриппа: специалисты дали советы, как не заразиться
Прокуратура проверила компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу в Бердске
«Сибирь» взяла реванш у московского «Спартака» за разгром перед Рождеством
Статьи по теме
Мир как насмешка
Сатира над пороками современного общества и проблема осужден...
Право на дым
Что изменилось в Новосибирске после принятия жёстких антитабачных ме...
Новости по теме
Популярное