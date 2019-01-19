В Новосибирской области начинается отборочный этап на Всероссийские Дельфийские игры

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Самых талантливых и перспективных творческих людей Новосибирской области по результатам прослушивания отправят на Восемнадцатые молодёжные Дельфийские игры.

С 21 января по 7 февраля будет проходить региональный отборочный тур Дельфийских игр. По результатам прослушивания выберут самых талантливых и перспективных творческих людей области, которые отправятся на Всероссийский этап. Участвовать в соревновании могут те, кого направила туда администрация творческой организации или школы.

В жюри отборочного тура будут заслуженные артисты, художники и деятели других видов искусств. Также оценивать конкурсантов будут члены творческих союзов и преподаватели творческих дисциплин.

«Всероссийский тур молодёжных Дельфийских игр России пройдёт в 2019 году в Ростовской области ориентировочно 19-24 апреля», – сообщили в правительстве Новосибирской области.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.

Напомним, с 1 февраля 2019 года новосибирцы смогут пройти прослушивание в ГИТИС в своём регионе.