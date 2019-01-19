2 балла
-9
66.33 75.58
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

У престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей

сегодня 16:56 Хроника 0 Коммент.

«Лидеров России» выбирают в Новосибирске

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Уникальные фигуры животных из щепы и стружек выставили новосибирском Музее природы

сегодня 14:17 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы отмечают Крещение нырянием в прорубь

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начинается отборочный этап на Всероссийские Дельфийские игры

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

36 % новосибирцев мечтают жить среди природы, а не в городе

сегодня 10:32 Недвижимость 0 Коммент.

Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал»

вчера 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продавщицу колбасы осудили за взятку в 500 рублей

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных

вчера 16:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирский арбитраж обязал «Дискус-плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской области

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

Автобусную остановку в Мочище придётся ждать до 2022 года

вчера 15:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял второе место по темпам роста зарплаты

вчера 15:09 Работа 0 Коммент.

Новосибирскую компанию «Холди» банкротит московская фирма

вчера 15:06 Бизнес 0 Коммент.

Британская клиника требует с родственников впавшей в кому сибирячки миллион рублей

вчера 13:24 Общество 0 Коммент.

В исправительной колонии Томской области осуждённые научились готовить колбасу

вчера 13:04 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска назвала 10 лучших застройщиков 2018 года

вчера 12:04 Недвижимость 0 Коммент.

Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт сегодня в «Максимилиансе»

вчера 11:38 Общество 0 Коммент.

В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания

вчера 11:30 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начинается отборочный этап на Всероссийские Дельфийские игры

Рубрика: общество

19.01.2019 11:35

Фото с сайта unsplash.com

Самых талантливых и перспективных творческих людей Новосибирской области по результатам прослушивания отправят на Восемнадцатые молодёжные Дельфийские игры.

С 21 января по 7 февраля будет проходить региональный отборочный тур Дельфийских игр. По результатам прослушивания выберут самых талантливых и перспективных творческих людей области, которые отправятся на Всероссийский этап. Участвовать в соревновании могут те, кого направила туда администрация творческой организации или школы.

В жюри отборочного тура будут заслуженные артисты, художники и деятели других видов искусств. Также оценивать конкурсантов будут члены творческих союзов и преподаватели творческих дисциплин.

«Всероссийский тур молодёжных Дельфийских игр России пройдёт в 2019 году в Ростовской области ориентировочно 19-24 апреля», – сообщили в правительстве Новосибирской области.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.

Напомним, с 1 февраля 2019 года новосибирцы смогут пройти прослушивание в ГИТИС в своём регионе.

Теги: соревнования творчество дельфийские игры

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

У престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей

сегодня 16:56 Хроника 0 Коммент.

«Лидеров России» выбирают в Новосибирске

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Уникальные фигуры животных из щепы и стружек выставили новосибирском Музее природы

сегодня 14:17 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы отмечают Крещение нырянием в прорубь

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начинается отборочный этап на Всероссийские Дельфийские игры

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

36 % новосибирцев мечтают жить среди природы, а не в городе

сегодня 10:32 Недвижимость 0 Коммент.

Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал»

вчера 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продавщицу колбасы осудили за взятку в 500 рублей

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных

вчера 16:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирский арбитраж обязал «Дискус-плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской области

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

Автобусную остановку в Мочище придётся ждать до 2022 года

вчера 15:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял второе место по темпам роста зарплаты

вчера 15:09 Работа 0 Коммент.

Новосибирскую компанию «Холди» банкротит московская фирма

вчера 15:06 Бизнес 0 Коммент.

Британская клиника требует с родственников впавшей в кому сибирячки миллион рублей

вчера 13:24 Общество 0 Коммент.

В исправительной колонии Томской области осуждённые научились готовить колбасу

вчера 13:04 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска назвала 10 лучших застройщиков 2018 года

вчера 12:04 Недвижимость 0 Коммент.

Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт сегодня в «Максимилиансе»

вчера 11:38 Общество 0 Коммент.

В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания

вчера 11:30 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
31.08.2018

Чуть-чуть до 90

Новосибирский «Горводоканал» провёл традиционный ежегодный конкур...

Читать далее
Image
17.08.2018

Давно не пользуюсь навигаторами

В Новосибирске определили лучше...

Читать далее
Image
17.07.2018

Вначале была мельница

Как старый мелькомбинат дал жизнь современному лоф...

Читать далее
Image
14.05.2018

Сверхзадачи и сверхлюди

Сборная Новосибирской области по шахматам заво...

Читать далее
Image
04.04.2018

Срезались в Dota

Кто стал победителем турнира по компьютерным играм в Новосибирск...

Читать далее
Image
18.12.2017

Вокзал для двоих беженцев

Как вокзал превращается в театр и как буфет...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу 14.01.2019 Юные новосибирцы продали свои картины ради больных раком детей 19.12.2018 За лучший снежный городок новосибирцы получат 100 тысяч рублей 13.12.2018

Популярное

Image

Тело Ирины Синельниковой найдено в Кемеровской области

Image

Ведутся активные поиски: бердчанка уехала продавать машину и проп...

Image

Пропавшая бердчанка задушена покупателями автомобиля

Image

В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

Image

Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два м...

Image

Эксперты озвучили причину смерти бердчанки Синельниковой

Image

Около 200 человек ищут пропавшую бердчанку в ночном лесу

Image

Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 год...

Image

Школьный психолог требует деньги с мамы синеволосой бердчанки

Image

В Кузбассе собака – экс-сотрудник МВД попросила помощи у полицейс...

Image

Плесень и трещины в стенах обнаружили в одной из больниц Новосиби...

Image

Скандал на борту и в интернете: дебошира рейса «Бангкок – Новосиб...

Image

Сибирякам запретили прогревать машины во дворах