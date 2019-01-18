Жительница Новосибирской области из-за мошенников вынесла из банка 3 миллиона рублей

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Жительница Новосибирской области из-за мошенников вынесла из банка 3 миллиона рублейРубрика: проиcшествия
18.01.2019 09:58
Фото с сайта pixabay.com
Сотрудница банка Краснозёрского района Новосибирской области украла 3 млн рублей и перевела их неизвестным мошенникам.
В августе 2018 года старший кассир отделения «Россельхозбанка», у которой был доступ к сейфам, вынесла из учреждения сумму более 3 млн рублей.
В прокуратуре сообщили, что деньги были сразу же переведены на неизвестные счета.
«Мошенники по телефону убедили 44-летнюю сотрудницу банка, что она стала жертвой преступления и суд в её пользу взыскал 5 млн рублей. Но для того, чтобы их получить, ей якобы надо оплатить различные услуги: налог, услуги адвоката, инкассаторов, страховку и так далее», – рассказали в пресс-службе ведомства.
Обвиняемая полностью признала свою вину и 17 января заместитель прокурора Краснозёрского района Игорь Макалев направил уголовное дело в отношении экс-сотрудницы банка в суд.
Напомним, 21 ноября хакеры украли крупную сумму у бизнесменов.
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