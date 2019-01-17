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Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал»

Рубрика: общество, проиcшествия

18.01.2019 17:07

фото с сайта pixabay.com

Женщина решила пройти квест в Новосибирске, но никак не ожидала получить реальные увечья; как оказалось, она не единственная – в другую девушку как-то раз швырнули арматурой.

На новосибирском «Флампе» сибирячка оставила гневный отзыв к одной известной новосибирской компании по реализации квестов, расположенной в центре города. Девушка пошла на квест «Ганнибал», и её расстроили грязь, скучные загадки и не очень адекватные молодые аниматоры, которые слишком уж вжились в роли.

«Аниматоры — это толпа малолеток, не чующих берегов. Ну то есть один из них меня натурально укусил до крови. После моих претензий – а у этого аниматора вообще справка есть, что он гепатитом или СПИДом не болен, например? Мне сказали – а вас предупреждали, что у нас "хард". Что, простите? Где перечень того, что дозволено аниматору?» – возмутилась девушка.

Впрочем в комментариях к её посту выяснилось, что у другой девушки была ситуация и похуже. Когда она пошла на квест другой компании, в неё с подругой швырнули кусок арматуры. В итоге у них остались приличные синяки.

Напомним, в 2017 году жительницы Новосибирска получили срок за покусанных полицейских.

Теги: развлечения скандалы

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Предложить новость

Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал»

вчера 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продавщицу колбасы осудили за взятку в 500 рублей

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных

вчера 16:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирский арбитраж обязал «Дискус-плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской области

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

Автобусную остановку в Мочище придётся ждать до 2022 года

вчера 15:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял второе место по темпам роста зарплаты

вчера 15:09 Работа 0 Коммент.

Новосибирскую компанию «Холди» банкротит московская фирма

вчера 15:06 Бизнес 0 Коммент.

Британская клиника требует с родственников впавшей в кому сибирячки миллион рублей

вчера 13:24 Общество 0 Коммент.

В исправительной колонии Томской области осуждённые научились готовить колбасу

вчера 13:04 Общество 0 Коммент.

Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт сегодня в «Максимилиансе»

вчера 11:38 Общество 0 Коммент.

В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания

вчера 11:30 Общество 0 Коммент.

Эксперты измерили уровень жизни новосибирцев бургерами

вчера 11:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается сезон гриппа: специалисты дали советы, как не заразиться

вчера 10:36 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирской области из-за мошенников вынесла из банка 3 миллиона рублей

вчера 09:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске выросли цены на продукты

вчера 09:37 Общество 0 Коммент.

Прокуратура проверила компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу в Бердске

вчера 08:36 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские купели: схема проезда и время работы

вчера 07:34 Общество 0 Коммент.

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