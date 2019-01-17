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Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал»Рубрика: общество, проиcшествия
18.01.2019 17:07
фото с сайта pixabay.com
Женщина решила пройти квест в Новосибирске, но никак не ожидала получить реальные увечья; как оказалось, она не единственная – в другую девушку как-то раз швырнули арматурой.
На новосибирском «Флампе» сибирячка оставила гневный отзыв к одной известной новосибирской компании по реализации квестов, расположенной в центре города. Девушка пошла на квест «Ганнибал», и её расстроили грязь, скучные загадки и не очень адекватные молодые аниматоры, которые слишком уж вжились в роли.
«Аниматоры — это толпа малолеток, не чующих берегов. Ну то есть один из них меня натурально укусил до крови. После моих претензий – а у этого аниматора вообще справка есть, что он гепатитом или СПИДом не болен, например? Мне сказали – а вас предупреждали, что у нас "хард". Что, простите? Где перечень того, что дозволено аниматору?» – возмутилась девушка.
Впрочем в комментариях к её посту выяснилось, что у другой девушки была ситуация и похуже. Когда она пошла на квест другой компании, в неё с подругой швырнули кусок арматуры. В итоге у них остались приличные синяки.
Напомним, в 2017 году жительницы Новосибирска получили срок за покусанных полицейских.
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