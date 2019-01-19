«Лидеров России» выбирают в Новосибирске

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«Лидеров России» выбирают в НовосибирскеРубрика: общество
19.01.2019 16:05
Фото с официальной группы во Вконтакте конкурса "Лидер России"
В столице Сибирского федерального округа проходит полуфинал федерального конкурса; победители поборются за гранты в 1 млн рублей
Новосибирские управленцы помогут решить острые социальные проблемы региона. В этом году по условиям конкурса все полуфиналисты должны не только показать свои лучшие навыки, но и реализовать какой-то общественный проект.
Всего в окружном полуфинале принимают участие более 300 человек, прошедших предыдущие стадии отбора. Около трети из них представляют Новосибирск. Победители этого этапа выйдут в финал, где поборются за образовательные гранты на 1 миллион рублей, а также за возможность получить в наставники самых известных представителей экономики и политики страны. Среди них в этом году руководитель администрации Президента РФ Антон Вайно, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров.
Управленцы, дошедшие до последних стадий конкурса, как правило, попадают в региональный кадровый резерв и получают возможность продвинуться по карьерной лестнице.
«Конкурс «Лидеры России» создаёт социальные лифты для активных граждан. Региональные власти продолжат использовать потенциал талантливых управленцев-участников конкурса в подготовке и реализации различных важных для развития региона проектов», – рассказал на торжественной церемонии открытия губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Напоминаем, 29 августа Травников рассказал Путину о работе над проектом «Академгородок 2.0».
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Лента новостей
У престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей
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В Новосибирской области начинается отборочный этап на Всероссийские Дельфийские игры
В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных
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В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания
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