«Лидеров России» выбирают в Новосибирске

Фото с официальной группы во Вконтакте конкурса "Лидер России"

В столице Сибирского федерального округа проходит полуфинал федерального конкурса; победители поборются за гранты в 1 млн рублей

Новосибирские управленцы помогут решить острые социальные проблемы региона. В этом году по условиям конкурса все полуфиналисты должны не только показать свои лучшие навыки, но и реализовать какой-то общественный проект.

Всего в окружном полуфинале принимают участие более 300 человек, прошедших предыдущие стадии отбора. Около трети из них представляют Новосибирск. Победители этого этапа выйдут в финал, где поборются за образовательные гранты на 1 миллион рублей, а также за возможность получить в наставники самых известных представителей экономики и политики страны. Среди них в этом году руководитель администрации Президента РФ Антон Вайно, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Управленцы, дошедшие до последних стадий конкурса, как правило, попадают в региональный кадровый резерв и получают возможность продвинуться по карьерной лестнице.

«Конкурс «Лидеры России» создаёт социальные лифты для активных граждан. Региональные власти продолжат использовать потенциал талантливых управленцев-участников конкурса в подготовке и реализации различных важных для развития региона проектов», – рассказал на торжественной церемонии открытия губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напоминаем, 29 августа Травников рассказал Путину о работе над проектом «Академгородок 2.0».