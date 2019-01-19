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«Лидеров России» выбирают в Новосибирске

Рубрика: общество

19.01.2019 16:05

Фото с официальной группы во Вконтакте конкурса "Лидер России"

В столице Сибирского федерального округа проходит полуфинал федерального конкурса; победители поборются за гранты в 1 млн рублей

Новосибирские управленцы помогут решить острые социальные проблемы региона. В этом году по условиям конкурса все полуфиналисты должны не только показать свои лучшие навыки, но и реализовать какой-то общественный проект.

Всего в окружном полуфинале принимают участие более 300 человек, прошедших предыдущие стадии отбора. Около трети из них представляют Новосибирск. Победители этого этапа выйдут в финал, где поборются за образовательные гранты на 1 миллион рублей, а также за возможность получить в наставники самых известных представителей экономики и политики страны. Среди них в этом году руководитель администрации Президента РФ Антон Вайно, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Управленцы, дошедшие до последних стадий конкурса, как правило, попадают в региональный кадровый резерв и получают возможность продвинуться по карьерной лестнице.

«Конкурс «Лидеры России» создаёт социальные лифты для активных граждан. Региональные власти продолжат использовать потенциал талантливых управленцев-участников конкурса в подготовке и реализации различных важных для развития региона проектов», – рассказал на торжественной церемонии открытия губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напоминаем, 29 августа Травников рассказал Путину о работе над проектом «Академгородок 2.0».

Теги: лидер управленец победители

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Предложить новость

У престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей

сегодня 16:56 Хроника 0 Коммент.

«Лидеров России» выбирают в Новосибирске

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Уникальные фигуры животных из щепы и стружек выставили новосибирском Музее природы

сегодня 14:17 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы отмечают Крещение нырянием в прорубь

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начинается отборочный этап на Всероссийские Дельфийские игры

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

36 % новосибирцев мечтают жить среди природы, а не в городе

сегодня 10:32 Недвижимость 0 Коммент.

Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал»

вчера 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продавщицу колбасы осудили за взятку в 500 рублей

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных

вчера 16:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирский арбитраж обязал «Дискус-плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской области

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

Автобусную остановку в Мочище придётся ждать до 2022 года

вчера 15:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял второе место по темпам роста зарплаты

вчера 15:09 Работа 0 Коммент.

Новосибирскую компанию «Холди» банкротит московская фирма

вчера 15:06 Бизнес 0 Коммент.

Британская клиника требует с родственников впавшей в кому сибирячки миллион рублей

вчера 13:24 Общество 0 Коммент.

В исправительной колонии Томской области осуждённые научились готовить колбасу

вчера 13:04 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска назвала 10 лучших застройщиков 2018 года

вчера 12:04 Недвижимость 0 Коммент.

Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт сегодня в «Максимилиансе»

вчера 11:38 Общество 0 Коммент.

В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания

вчера 11:30 Общество 0 Коммент.

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