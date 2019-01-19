Новосибирцы отмечают Крещение нырянием в прорубь

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Новосибирцы отмечают Крещение нырянием в прорубьРубрика: общество
19.01.2019 13:55
Фото Дениса Винокурова
В Новосибирске купели открыты с полуночи; МЧС просит горожан не забывать о правилах безопасности.
19 января в Новосибирске до 8 утра в прорубь на пляже «Бумеранг» в районе ОбьГЭС окунулись 3100 человек. Как сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска, это была единственная купель в городе, работавшая всю ночь. С 8 утра начали открываться и остальные места для крещенских купаний. Всего в городе 7 купелей, они находятся по адресам:
- Октябрьский район, протока р. Обь в районе МР «Европейский берег»
- Ленинский район Карьер на «Юго-западном» жилом массиве
- Ленинский район Река Обь в районе м-р «Затон» ул. Заобская, 97
- Ленинский район р. Обь акватория пожарного причала
- Заельцовский район, озеро «Жемчужина Сибири»
- Калининский район озеро «Спартак»
- Советский район, Обское водохранилище, ПКиО «У моря Обского», пляж «Бумеранг»
Все они будут открыты до вечера, а на протоке Оби, Юго-западном жилмассиве, на озере «Спартак» и на пляже «Бумеранг» — до полуночи. В целом по области, по уточненным данным, были подготовлены 47 оборудованных мест для проведения обряда.
Погода сегодня позволяет окунуться в прорубь даже тем, кто обычно отказывается от этой традиции. На большей части территории области температура воздуха этой ночью не опускалась ниже -10 градусов, а в течение дня постепенно повышается.
МЧС призывает граждан соблюдать правило безопасности и напоминает, что присоединяться к купаниям не рекомендуется людям с заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, центральной нервной системы и с воспалениями.
Спасатели рекомендуют взять с собой сланцы или тапочки, тёплый халат, коврик для ног и термос с горячим напитком.
Чтобы разогреть тело, необходимо сделать разминку. Алкогольные напитки пить категорически не рекомендуется.
После купания МЧС советует сразу укутаться в полотенце и по возможности надеть на себя тёплую одежду.
На каждой точке для купаний будет дежурить сотрудники аварийно-спасательной службы, которые будут давать дополнительные указания. К ним необходимо прислушаться.
«В случае, если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 051, 231–06–49», — напомнили в МАСС.
Напоминаем, 11 января 2019 года стал известен список крещенских купелей.
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