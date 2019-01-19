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Новосибирцы отмечают Крещение нырянием в прорубь

Рубрика: общество

19.01.2019 13:55

Фото Дениса Винокурова

В Новосибирске купели открыты с полуночи; МЧС просит горожан не забывать о правилах безопасности.

19 января в Новосибирске до 8 утра в прорубь на пляже «Бумеранг» в районе ОбьГЭС окунулись 3100 человек. Как сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска, это была единственная купель в городе, работавшая всю ночь. С 8 утра начали открываться и остальные места для крещенских купаний. Всего в городе 7 купелей, они находятся по адресам:

  • Октябрьский район, протока р. Обь в районе МР «Европейский берег»
  • Ленинский район Карьер на «Юго-западном» жилом массиве
  • Ленинский район Река Обь в районе м-р «Затон» ул. Заобская, 97
  • Ленинский район р. Обь акватория пожарного причала
  • Заельцовский район, озеро «Жемчужина Сибири»
  • Калининский район озеро «Спартак»
  • Советский район, Обское водохранилище, ПКиО «У моря Обского», пляж «Бумеранг»

Все они будут открыты до вечера, а на протоке Оби, Юго-западном жилмассиве, на озере «Спартак» и на пляже «Бумеранг» — до полуночи. В целом по области, по уточненным данным, были подготовлены 47 оборудованных мест для проведения обряда.

Погода сегодня позволяет окунуться в прорубь даже тем, кто обычно отказывается от этой традиции. На большей части территории области температура воздуха этой ночью не опускалась ниже -10 градусов, а в течение дня постепенно повышается.

МЧС призывает граждан соблюдать правило безопасности и напоминает, что присоединяться к купаниям не рекомендуется людям с заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, центральной нервной системы и с воспалениями.

Спасатели рекомендуют взять с собой сланцы или тапочки, тёплый халат, коврик для ног и термос с горячим напитком.

Чтобы разогреть тело, необходимо сделать разминку. Алкогольные напитки пить категорически не рекомендуется.

После купания МЧС советует сразу укутаться в полотенце и по возможности надеть на себя тёплую одежду.

На каждой точке для купаний будет дежурить сотрудники аварийно-спасательной службы, которые будут давать дополнительные указания. К ним необходимо прислушаться.

«В случае, если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 051, 231–06–49», — напомнили в МАСС. 

Напоминаем, 11 января 2019 года стал известен список крещенских купелей.

Теги: безопасность прорубь крещенские купания

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