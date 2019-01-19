Новосибирцы отмечают Крещение нырянием в прорубь

Фото Дениса Винокурова

В Новосибирске купели открыты с полуночи; МЧС просит горожан не забывать о правилах безопасности.

19 января в Новосибирске до 8 утра в прорубь на пляже «Бумеранг» в районе ОбьГЭС окунулись 3100 человек. Как сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска, это была единственная купель в городе, работавшая всю ночь. С 8 утра начали открываться и остальные места для крещенских купаний. Всего в городе 7 купелей, они находятся по адресам:

Октябрьский район, протока р. Обь в районе МР «Европейский берег»

Ленинский район Карьер на «Юго-западном» жилом массиве

Ленинский район Река Обь в районе м-р «Затон» ул. Заобская, 97

Ленинский район р. Обь акватория пожарного причала

Заельцовский район, озеро «Жемчужина Сибири»

Калининский район озеро «Спартак»

Советский район, Обское водохранилище, ПКиО «У моря Обского», пляж «Бумеранг»

Все они будут открыты до вечера, а на протоке Оби, Юго-западном жилмассиве, на озере «Спартак» и на пляже «Бумеранг» — до полуночи. В целом по области, по уточненным данным, были подготовлены 47 оборудованных мест для проведения обряда.

Погода сегодня позволяет окунуться в прорубь даже тем, кто обычно отказывается от этой традиции. На большей части территории области температура воздуха этой ночью не опускалась ниже -10 градусов, а в течение дня постепенно повышается.

МЧС призывает граждан соблюдать правило безопасности и напоминает, что присоединяться к купаниям не рекомендуется людям с заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, центральной нервной системы и с воспалениями.

Спасатели рекомендуют взять с собой сланцы или тапочки, тёплый халат, коврик для ног и термос с горячим напитком.

Чтобы разогреть тело, необходимо сделать разминку. Алкогольные напитки пить категорически не рекомендуется.

После купания МЧС советует сразу укутаться в полотенце и по возможности надеть на себя тёплую одежду.

На каждой точке для купаний будет дежурить сотрудники аварийно-спасательной службы, которые будут давать дополнительные указания. К ним необходимо прислушаться.

«В случае, если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 051, 231–06–49», — напомнили в МАСС.

Напоминаем, 11 января 2019 года стал известен список крещенских купелей.