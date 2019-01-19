«Пускай не кончаются сроки»: чиновники и депутаты песней поздравили мэра Новосибирска с юбилеем

Скриншот из клипа

Клип к дню рождения мэра Новосибирска набирает популярность в соцсетях; горожане оценивают голоса чиновников

Глава департамента культуры спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова разместила на своей странице в социальной сети Facebook ссылку на видеоролик под названием «Мэрия города Новосибирска поздравляет Анатолия Евгеньевича Локтя с днём рождения!». Как не трудно догадаться по названию, видеоролик подготовлен к прошедшему накануне юбилею градоначальника.

Клип состоит из нескольких переделанных старых советских песен. Авторы новых версий, например, включили в тексты утверждение, что мэр Новосибирска «получше, чем в Москве», а также бодрую фразу «При коммунизме не вышло – так хоть при Локте пожить».

В качестве исполнителей выступили многие известные представители властных структур – депутаты и чиновники. Пользователям соцсетей особенно понравились сольное выступление спикера горсовета Дмитрия Асанцева, а также дуэт вице-мэров Артема Скатова и Алексея Кондратьева.

При всей очевидной шуточности ролика, клип содержит и политические высказывания. Авторы напомнили, что в сентябре в Новосибирске состоятся выборы мэра, и включили в тексты недвусмысленные слова поддержки действующего градоначальника. Например, на мотив песни «Нежность» прозвучала фраза: «Как же будет жить Новосибирск, если выберут, но не его». А в одном из фрагментов появилось напутствие: «Пускай не кончаются сроки».

Отметим, что сам мэр Новосибирска Анатолий Локоть пока официально не подтвердил своё желание участвовать в предстоящих выборах.

Напоминаем, 15 января Андрей Травников сообщил, что поддержит Анатолия Локтя на выборах.