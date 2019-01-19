«Пускай не кончаются сроки»: чиновники и депутаты песней поздравили мэра Новосибирска с юбилеем

2 балла
-9
66.33 75.58
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

У престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей

сегодня 16:56 Хроника 0 Коммент.

«Лидеров России» выбирают в Новосибирске

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Уникальные фигуры животных из щепы и стружек выставили новосибирском Музее природы

сегодня 14:17 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы отмечают Крещение нырянием в прорубь

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начинается отборочный этап на Всероссийские Дельфийские игры

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

36 % новосибирцев мечтают жить среди природы, а не в городе

сегодня 10:32 Недвижимость 0 Коммент.

Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал»

вчера 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продавщицу колбасы осудили за взятку в 500 рублей

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных

вчера 16:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирский арбитраж обязал «Дискус-плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской области

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

Автобусную остановку в Мочище придётся ждать до 2022 года

вчера 15:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял второе место по темпам роста зарплаты

вчера 15:09 Работа 0 Коммент.

Новосибирскую компанию «Холди» банкротит московская фирма

вчера 15:06 Бизнес 0 Коммент.

Британская клиника требует с родственников впавшей в кому сибирячки миллион рублей

вчера 13:24 Общество 0 Коммент.

В исправительной колонии Томской области осуждённые научились готовить колбасу

вчера 13:04 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска назвала 10 лучших застройщиков 2018 года

вчера 12:04 Недвижимость 0 Коммент.

Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт сегодня в «Максимилиансе»

вчера 11:38 Общество 0 Коммент.

В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания

вчера 11:30 Общество 0 Коммент.

«Пускай не кончаются сроки»: чиновники и депутаты песней поздравили мэра Новосибирска с юбилеем

Рубрика: политика

19.01.2019 16:32

Скриншот из клипа

Клип к дню рождения мэра Новосибирска набирает популярность в соцсетях; горожане оценивают голоса чиновников

Глава департамента культуры спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова разместила на своей странице в социальной сети Facebook ссылку на видеоролик  под названием «Мэрия города Новосибирска поздравляет Анатолия Евгеньевича Локтя с днём рождения!». Как не трудно догадаться по названию, видеоролик подготовлен к прошедшему накануне юбилею градоначальника.

Клип состоит из нескольких переделанных старых советских песен. Авторы новых версий, например, включили в тексты утверждение, что мэр Новосибирска «получше, чем в Москве», а также бодрую фразу «При коммунизме не вышло – так хоть при Локте пожить».

В качестве исполнителей выступили многие известные представители властных структур – депутаты и чиновники. Пользователям соцсетей особенно понравились сольное выступление спикера горсовета Дмитрия Асанцева, а также дуэт вице-мэров Артема Скатова и Алексея Кондратьева.

При всей очевидной шуточности ролика, клип содержит и политические высказывания. Авторы напомнили, что в сентябре в Новосибирске состоятся выборы мэра, и включили в тексты недвусмысленные слова поддержки действующего градоначальника. Например, на мотив песни «Нежность» прозвучала фраза: «Как же будет жить Новосибирск, если выберут, но не его». А в одном из фрагментов появилось напутствие: «Пускай не кончаются сроки».

Отметим, что сам мэр Новосибирска Анатолий Локоть пока официально не подтвердил своё желание участвовать в предстоящих выборах.

Напоминаем, 15 января Андрей Травников сообщил, что поддержит Анатолия Локтя на выборах.

Теги: Мэрия Новосибирска Локоть Анатолий день рождения

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

У престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей

сегодня 16:56 Хроника 0 Коммент.

«Лидеров России» выбирают в Новосибирске

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Уникальные фигуры животных из щепы и стружек выставили новосибирском Музее природы

сегодня 14:17 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы отмечают Крещение нырянием в прорубь

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начинается отборочный этап на Всероссийские Дельфийские игры

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

36 % новосибирцев мечтают жить среди природы, а не в городе

сегодня 10:32 Недвижимость 0 Коммент.

Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал»

вчера 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продавщицу колбасы осудили за взятку в 500 рублей

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных

вчера 16:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирский арбитраж обязал «Дискус-плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской области

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

Автобусную остановку в Мочище придётся ждать до 2022 года

вчера 15:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял второе место по темпам роста зарплаты

вчера 15:09 Работа 0 Коммент.

Новосибирскую компанию «Холди» банкротит московская фирма

вчера 15:06 Бизнес 0 Коммент.

Британская клиника требует с родственников впавшей в кому сибирячки миллион рублей

вчера 13:24 Общество 0 Коммент.

В исправительной колонии Томской области осуждённые научились готовить колбасу

вчера 13:04 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска назвала 10 лучших застройщиков 2018 года

вчера 12:04 Недвижимость 0 Коммент.

Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт сегодня в «Максимилиансе»

вчера 11:38 Общество 0 Коммент.

В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания

вчера 11:30 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
16.01.2019

Без политических оттенков

Мэр Новосибирска рассказал, что ждёт город...

Читать далее
Image
05.01.2019

МЕМолётность бытия

О самых популярных мемах, челленджах и вирусных видео у...

Читать далее
Image
26.12.2018

Два срока – не предел

Почему новосибирские депутаты не стали ограничивать...

Читать далее
Image
17.12.2018

Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...

Читать далее
Image
08.10.2018

Сталин неприкаянный

К чему приведёт общественное обсуждение установки ска...

Читать далее
Image
31.08.2018

Чуть-чуть до 90

Новосибирский «Горводоканал» провёл традиционный ежегодный конкур...

Читать далее

Новости по теме

Мэрия Новосибирска назвала 10 лучших застройщиков 2018 года вчера 12:04 Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 году 15.01.2019 Травников поддержит Локтя на выборах мэра Новосибирска 15.01.2019

Популярное

Image

Тело Ирины Синельниковой найдено в Кемеровской области

Image

Ведутся активные поиски: бердчанка уехала продавать машину и проп...

Image

Пропавшая бердчанка задушена покупателями автомобиля

Image

В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

Image

Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два м...

Image

Эксперты озвучили причину смерти бердчанки Синельниковой

Image

Около 200 человек ищут пропавшую бердчанку в ночном лесу

Image

Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 год...

Image

Школьный психолог требует деньги с мамы синеволосой бердчанки

Image

В Кузбассе собака – экс-сотрудник МВД попросила помощи у полицейс...

Image

Плесень и трещины в стенах обнаружили в одной из больниц Новосиби...

Image

Скандал на борту и в интернете: дебошира рейса «Бангкок – Новосиб...

Image

Сибирякам запретили прогревать машины во дворах