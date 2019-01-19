У престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей

Фото с сайта pixabay.com

В Омске две женщины украли у старушки 800 000 рублей и цепочку, убедив пенсионерку, что на неё наложено заклятие.

Днём 18 января в отдел полиции № 4 обратилась 89-летняя женщина с необычной жалобой. К ней в дом пришли две незнакомые женщины, которые предложили помощь по хозяйству. Она впустила их в дом и одна из гостий рассказала ей о том, что на неё наложена порча. Бабушка поверила и согласилась на ритуал снятия.

Женщины утверждали, что для избавления её от порчи потребуются деньги с её карточки и золотая цепочка. Одна из них пошла в банк и сняла с её карточки 800 000 рублей. Другая же положила деньги и цепочку в платок. Когда пострадавшая переодевалась в другой комнате, женщины провели «очищающие» манипуляции и скрылись. Когда бабушка вышла из комнаты, то вместо денег и цепочки увидела газетные листы.

«В целом подозреваемые украли 900 000 рублей. Сейчас полиция ищет мошенниц, по которым возбуждено уголовное дело. Они обвиняются по статье «Мошенничество» и им грозит до 5 лет лишения свободы» – сообщают в полиции.

ГУ МВД призывает жителей города рассказать, если что-то известно о мошенницах, по телефонам: 79-33-02, 40-04-04 или 02. Также на сайте указаны их приметы.

Напоминаем, в августе 2018 года жительница Новосибирска вынесла из банка 3 миллиона рублей.