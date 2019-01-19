Уникальные фигуры животных из щепы и стружек выставили новосибирском Музее природы

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Рубрика: культура

19.01.2019 14:17

Фото Станислава Якушевича

Красноярский мастер привез в Новосибирск свои работы; технология создания скульптур не имеет аналогов в мире.

На выставке в филиале Новосибирского государственного краеведческого музея открылась экспозиция художника из Красноярска Сергея Бобкова. Скульптуры, покрытые тончайшей резьбой, принесли сибиряку мировую славу. В Новосибирске творения мастера выставляются впервые.

В залах Музея природы можно увидеть главные творения художника: «Молодой беркут», «Бобры», «Сова и совёнок», «Манул». Всего представлено полтора десятка экспонатов. Первые скульптуры Сергей Бобков начал создавать 18 лет назад. Прежде, чем найти свой уникальный стиль, перепробовал десятки ремёсел

- Когда я начал эту технику разрабатывать, быстро понял: двух-трёх ремесленных навыков тут будет мало. Эта работа требует от мастера очень многих навыков, — отмечает Сергей Бобков. – Тут надо уметь работать не только с деревом, но и с глиной. Мы вместе с сыном много работали с керамикой. Это очень помогает, ведь сначала делается деревянная скульптура, которая и служит основой для всей композиции.

Технология, придуманная Бобковым, уникальна. Это подтверждает специальный патент. При этом художник использует простые и доступные инструменты: остро заточенный рубанок, круглую палочку и канцелярские ножницы. С их помощью из деревянного бруска нарезаются тончайшие пластики, которые затем превращаются в ворсинки и пёрышки.

Основа каждой композиции – деревянная скульптура, которая затем покрывается ажурной стружкой, имитирующей крылья орла или совы, мех куницы или белки. Мастер никогда не использует краски: тончайшие оттенки в облике зверей и птиц создаются методом подбора разных пород дерева.

На создание одной фигуры уходит от 4 месяцев до полугода, но бывают и исключения. Манула, чья шерсть состоит из более чем миллиона вырезанных из дерева ворсинок, Бобков делал почти пять лет.

Многие работы сибирского резчика хотели бы приобрести коллекционеры: за отдельные экспонаты ему предлагают миллионы рублей. Но мастер со своими творениями расстаться не спешит.

Напоминаем, с 3 по 5 января в Новосибирском музее проходила выставка-квест для горожан

Теги: искусство выставка восковые скульптуры

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вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской области

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:47 Общество 0 Коммент.

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