В Новосибирске будут лечить рак головного мозга за один сеанс

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В Новосибирске будут лечить рак головного мозга за один сеансРубрика: наука
20.01.2019 10:34
Фото с сайта pixabay.com
Названа дата открытия в Новосибирске центра, который позволит выявить злокачественную опухоль на ранней стадии.
В 2019 году в Новосибирске планируют открыть центр ядерной медицины. На него было потрачено 1,3 млрд рублей.
По данным Росстата, в 2018 года Новосибирская область заняла второе место по Сибири по количеству людей, умерших от онкологических заболеваний. С начала года почти 4,6 тыс. жителей региона умерли от злокачественных опухолей.
"Центр планируется открыть ориентировочно в апреле 2019 года. Финансирование — 1,3 млрд рублей частных средств. На данный момент центр уже построен, оборудование туда завезено, проходит инсталляция оборудования", — сообщила ТАСС специалист по связям с общественностью ГК «Лечебно-диагностических центр международного института биологических систем им. С. Берёзина» Елена Денисенко.
Планируется запустить два отделения центра: диагностическое и лечебное. В диагностическом пациентам будут проводить позитронно-эмиссионную томографию, которая будет совмещена с компьютерной. Это позволит анализировать болезнь на клеточном уровне. То есть всего один укол и врач сможет выявить даже самую незаметную опухоль.
Кроме того, в центре будет установлен собственный циклотрон, который поможет производить радиофармпрепараты, позволяющие лечить злокачественные опухоли, в больших количествах. Так, планируется производить около 30 000 таких препаратов и распространять их не только в Новосибирске, но и в Томске и Барнауле. Там в дальнейшем также планируется открыть такие центры.
"Мы очень надеемся, что большая часть пациентов будет проходить диагностику по ОМС. У нас есть устная договоренность с правительством Новосибирской области об этом", — отметила Денисенко.
Также в лечебном центре будет установлена радиохирургическая установка «Гамма-нож», которая будет проводить лучевое лечение рака головного мозга. Преимущество изобретения в том, что появится возможность вылечить эту страшную болезнь всего за один сеанс без госпитализации.
Напоминаем,17 января учёные нашли способ вылечить опухоль мозга.
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