В прорубь с головой

фотографии Дениса Винокурова и Никиты Давыденко

В Новосибирской области православные отмечают Крещение, окунаясь в ледяную воду.

Этой ночью и днем новосибирцы нырнули в купели, которые находились по всему городу. Благодаря тёплой погоде в холодную воду уже в первые часы окунулись несколько тысяч православных горожан. Красочно о том, как новосибирцы провели это время, расскажут снимки фотографов Сиб.фм.











Первые желающие очиститься от грехов окунулись в прорубь ночью 19 января на пляже «Бумеранг». Вскоре людей собралось столько, что образовалась очередь.







В купелях побывали не только взрослые, но и дети.

У каждой проруби дежурили сотрудники МЧС.









Не забыли о священном ритуале и за стенами исправительной колонии №18.

Крещение будет идти до самой ночи. А на протоке Оби, Юго-западном жилмассиве, на озере «Спартак» и на пляже «Бумеранг» желающих искупаться будут ждать до полуночи.





Люди делали фотографии сразу после погружения, не боясь переохлаждения и показывая настоящий сибирский характер.

Напоминаем, 19 января новосибирцы празднуют Крещение.