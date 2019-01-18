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В прорубь с головой

Рубрика: общество

19.01.2019 21:01

фотографии Дениса Винокурова и Никиты Давыденко

В Новосибирской области православные отмечают Крещение, окунаясь в ледяную воду.

Этой ночью и днем новосибирцы нырнули в купели, которые находились по всему городу. Благодаря тёплой погоде в холодную воду уже в первые часы окунулись несколько тысяч православных горожан. Красочно о том, как новосибирцы провели это время, расскажут снимки фотографов Сиб.фм.

Первые желающие очиститься от грехов окунулись в прорубь ночью 19 января на пляже «Бумеранг». Вскоре людей собралось столько, что образовалась очередь.

В купелях побывали не только взрослые, но и дети.

У каждой проруби дежурили сотрудники МЧС.

Не забыли о священном ритуале и за стенами исправительной колонии №18.

Крещение будет идти до самой ночи.  А на протоке Оби, Юго-западном жилмассиве, на озере «Спартак» и на пляже «Бумеранг» желающих искупаться будут ждать до полуночи.

Люди делали фотографии сразу после погружения, не боясь переохлаждения и показывая настоящий сибирский характер.

Напоминаем, 19 января новосибирцы празднуют Крещение.

Теги: МЧС крещенские купания очищение

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18.01.2019 Общество 0 Коммент.

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