В прорубь с головой

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У престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей
В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных
В прорубь с головойРубрика: общество
19.01.2019 21:01
фотографии Дениса Винокурова и Никиты Давыденко
В Новосибирской области православные отмечают Крещение, окунаясь в ледяную воду.
Этой ночью и днем новосибирцы нырнули в купели, которые находились по всему городу. Благодаря тёплой погоде в холодную воду уже в первые часы окунулись несколько тысяч православных горожан. Красочно о том, как новосибирцы провели это время, расскажут снимки фотографов Сиб.фм.
Первые желающие очиститься от грехов окунулись в прорубь ночью 19 января на пляже «Бумеранг». Вскоре людей собралось столько, что образовалась очередь.
В купелях побывали не только взрослые, но и дети.
У каждой проруби дежурили сотрудники МЧС.
Не забыли о священном ритуале и за стенами исправительной колонии №18.
Крещение будет идти до самой ночи. А на протоке Оби, Юго-западном жилмассиве, на озере «Спартак» и на пляже «Бумеранг» желающих искупаться будут ждать до полуночи.
Люди делали фотографии сразу после погружения, не боясь переохлаждения и показывая настоящий сибирский характер.
Напоминаем, 19 января новосибирцы празднуют Крещение.
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Лента новостей
У престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей
В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных
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