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Жительница Барнаула едва не задушила учителя из-за претензий к её сыну

Рубрика: общество

20.01.2019 11:21

Фото с сайта pixabay.com

В Алтайском крае женщина набросилась на классного руководителя своего сына, подозревая необъективное отношение к нему.

В суд передано дело о ЧП в одной из школ Барнаула. В конце декабря мать ученика начальных классов вызвали в учебной заведение, чтобы сообщить о том, что её сын не справляется с программой. Женщина увидела в этом предвзятое отношение к мальчику и решила обсудить этот вопрос более детально после новогоднего утренника.

Во время обсуждений мать стала высказывать претензии не только насчёт несправедливости к сыну, но и плохой работы самого классного руководителя. К концу разговора женщина вышла из себя и схватила учительницу за горло, угрожая убить её.

«Она высказала претензии по поводу плохо организованного Новогоднего праздника, после чего с силой схватилась за шею преподавателя и стала её душить, высказывая угрозы убийством», — говорится в сообщении прокуратуры.

Эту картину увидела коллега пострадавшей и тут же поспешила на помощь. Ей удалось оттащить разъярённую мать от женщины и освободить её. После этого о ситуации рассказали полиции. Расследование завершено и теперь несдержанной жительнице Барнаула грозит до 2-х лет лишения свободы по статье «Угроза убийством».

Напоминаем, 26 сентября 2019 года любитель комфорта был задержан за угрозу взорвать самолёт.

 

Теги: учительница угрозы плохая успеваемость

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Лента новостей

Предложить новость

Полуфиналы и финал МЧМ-2023 по хоккею пройдут в Новосибирске

сегодня 13:29 Общество 0 Коммент.

Более 40 тысяч человек окунулись в иордани в Новосибирске

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

Жительница Барнаула едва не задушила учителя из-за претензий к её сыну

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске жадный рецидивист дважды ограбил квартиру

сегодня 09:48 Хроника 0 Коммент.

В прорубь с головой

вчера 21:01 Общество 0 Коммент.

У престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

«Лидеров России» выбирают в Новосибирске

вчера 16:05 Общество 0 Коммент.

Уникальные фигуры животных из щепы и стружек выставили новосибирском Музее природы

вчера 14:17 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы отмечают Крещение нырянием в прорубь

вчера 13:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начинается отборочный этап на Всероссийские Дельфийские игры

вчера 11:35 Общество 0 Коммент.

36 % новосибирцев мечтают жить среди природы, а не в городе

вчера 10:32 Недвижимость 0 Коммент.

Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал»

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продавщицу колбасы осудили за взятку в 500 рублей

18.01.2019 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирский арбитраж обязал «Дискус-плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской области

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Автобусную остановку в Мочище придётся ждать до 2022 года

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял второе место по темпам роста зарплаты

18.01.2019 Работа 0 Коммент.

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