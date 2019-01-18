Жительница Барнаула едва не задушила учителя из-за претензий к её сыну

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В Алтайском крае женщина набросилась на классного руководителя своего сына, подозревая необъективное отношение к нему.

В суд передано дело о ЧП в одной из школ Барнаула. В конце декабря мать ученика начальных классов вызвали в учебной заведение, чтобы сообщить о том, что её сын не справляется с программой. Женщина увидела в этом предвзятое отношение к мальчику и решила обсудить этот вопрос более детально после новогоднего утренника.

Во время обсуждений мать стала высказывать претензии не только насчёт несправедливости к сыну, но и плохой работы самого классного руководителя. К концу разговора женщина вышла из себя и схватила учительницу за горло, угрожая убить её.

«Она высказала претензии по поводу плохо организованного Новогоднего праздника, после чего с силой схватилась за шею преподавателя и стала её душить, высказывая угрозы убийством», — говорится в сообщении прокуратуры.

Эту картину увидела коллега пострадавшей и тут же поспешила на помощь. Ей удалось оттащить разъярённую мать от женщины и освободить её. После этого о ситуации рассказали полиции. Расследование завершено и теперь несдержанной жительнице Барнаула грозит до 2-х лет лишения свободы по статье «Угроза убийством».

Напоминаем, 26 сентября 2019 года любитель комфорта был задержан за угрозу взорвать самолёт.