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Бензин в Новосибирске подорожал на 9,5% за год, газовое топливо - на 34%

Рубрика: Авто, общество

21.01.2019 08:21

фото с сайта pixabay.com

Новосибирскстат подсчитал динамику потребительских цен на моторное топливо в регионах  Сибири, сравнив декабрь 2017 и 2018 годов. 

В Новосибирской области цены на бензин, газовое и дизельное топливо значительно увеличились в сравнении с декабрём 2017 года. Так, АИ-92 вырос на 9,3%, АИ-95 — на 8,6%, АИ-98 — на 7,1%. Дизельное топливо показало более значительный ценовой рост — 15,7%. Больше всего за год поднялись цены на газовое топливо — на 34,9%. 

“В Сибирском федеральном округе лидером по росту цен на газовое моторное топливо является Кемеровская область (150,4%), дизельное топливо – Республика Тыва (125,3%)”, — говорится в сообщении ведомства. 

Согласно данным статоргана, самый дешёвый бензин марки АИ-92 сейчас можно купить в Новосибирске, марки АИ-95 — в Алтайском крае, АИ-98 — в Хакасии. Самое дешёвое дизтопливо тоже в Алтайском крае, причём разница со стоимостью в других регионах Сибири в 2-3 рубля. С Тывой разрыв и того больше — 9 рублей за литр.

Напомним, в октябре Росстандарт проверил 136 заправок по всей Сибири и выявил нарушения на 28 из них.

Теги: Сибирь цены бензин

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