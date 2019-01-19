Бензин в Новосибирске подорожал на 9,5% за год, газовое топливо - на 34%

В Новосибирской области цены на бензин, газовое и дизельное топливо значительно увеличились в сравнении с декабрём 2017 года. Так, АИ-92 вырос на 9,3%, АИ-95 — на 8,6%, АИ-98 — на 7,1%. Дизельное топливо показало более значительный ценовой рост — 15,7%. Больше всего за год поднялись цены на газовое топливо — на 34,9%.

Согласно данным статоргана, самый дешёвый бензин марки АИ-92 сейчас можно купить в Новосибирске, марки АИ-95 — в Алтайском крае, АИ-98 — в Хакасии. Самое дешёвое дизтопливо тоже в Алтайском крае, причём разница со стоимостью в других регионах Сибири в 2-3 рубля. С Тывой разрыв и того больше — 9 рублей за литр.

Напомним, в октябре Росстандарт проверил 136 заправок по всей Сибири и выявил нарушения на 28 из них.