3 балла
-3
66.33 75.58
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Полуфиналы и финал МЧМ-2023 по хоккею пройдут в Новосибирске

сегодня 13:29 Общество 0 Коммент.

Более 40 тысяч человек окунулись в иордани в Новосибирске

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

Жительница Барнаула едва не задушила учителя из-за претензий к её сыну

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске жадный рецидивист дважды ограбил квартиру

сегодня 09:48 Хроника 0 Коммент.

В прорубь с головой

вчера 21:01 Общество 0 Коммент.

У престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

«Лидеров России» выбирают в Новосибирске

вчера 16:05 Общество 0 Коммент.

Уникальные фигуры животных из щепы и стружек выставили новосибирском Музее природы

вчера 14:17 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы отмечают Крещение нырянием в прорубь

вчера 13:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начинается отборочный этап на Всероссийские Дельфийские игры

вчера 11:35 Общество 0 Коммент.

36 % новосибирцев мечтают жить среди природы, а не в городе

вчера 10:32 Недвижимость 0 Коммент.

Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал»

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продавщицу колбасы осудили за взятку в 500 рублей

18.01.2019 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирский арбитраж обязал «Дискус-плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской области

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Автобусную остановку в Мочище придётся ждать до 2022 года

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял второе место по темпам роста зарплаты

18.01.2019 Работа 0 Коммент.

Новосибирскую компанию «Холди» банкротит московская фирма

18.01.2019 Бизнес 0 Коммент.

Более 40 тысяч человек окунулись в иордани в Новосибирске

Рубрика: общество

20.01.2019 12:40

Крещение. фото Дениса Винокурова

Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы подвели итоги православного праздника Крещения; самым популярным оказалась купель Юго-Западного жилмассива. 

К утру 20 декабря все купели демонтированы, проруби засыпаны и закрыты. Всего в крещенских омовениях приняли участие 39,5 тысяч человек, что является рекордом за последние пять лет.  

Самой популярной оказалась купель на карьере Юго-Западного жилмассива, куда пришли искупаться 11,2 тысячи человек. Вторым по популярности стало озеро Спартак в Калининском районе, которое посетили 8,5 тысяч горожан. Замыкает тройку лидеров иордань на Обском водохранилище в районе улицы Софийской — 7 тысяч человек. Рекорд в этом году побила и купель на Оби в микрорайоне Затон, ее посетили почти полторы тысячи человек, чего ранее никогда не случалось. 

Вне зачёта в статистику, спасатели МАСС рассказали о посещении горожанами купели у пожарного причала на Оби, где обеспечивали безопасность областные спасатели. Там в освященную воду окунулись почти 3 тысячи человек. 

Напомним, ранее мы разместили фоторепортаж с праздничных купаний.

Теги: Крещение купания спасатели

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Полуфиналы и финал МЧМ-2023 по хоккею пройдут в Новосибирске

сегодня 13:29 Общество 0 Коммент.

Более 40 тысяч человек окунулись в иордани в Новосибирске

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

Жительница Барнаула едва не задушила учителя из-за претензий к её сыну

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске жадный рецидивист дважды ограбил квартиру

сегодня 09:48 Хроника 0 Коммент.

В прорубь с головой

вчера 21:01 Общество 0 Коммент.

У престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

«Лидеров России» выбирают в Новосибирске

вчера 16:05 Общество 0 Коммент.

Уникальные фигуры животных из щепы и стружек выставили новосибирском Музее природы

вчера 14:17 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы отмечают Крещение нырянием в прорубь

вчера 13:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начинается отборочный этап на Всероссийские Дельфийские игры

вчера 11:35 Общество 0 Коммент.

36 % новосибирцев мечтают жить среди природы, а не в городе

вчера 10:32 Недвижимость 0 Коммент.

Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал»

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продавщицу колбасы осудили за взятку в 500 рублей

18.01.2019 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирский арбитраж обязал «Дискус-плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской области

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Автобусную остановку в Мочище придётся ждать до 2022 года

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял второе место по темпам роста зарплаты

18.01.2019 Работа 0 Коммент.

Новосибирскую компанию «Холди» банкротит московская фирма

18.01.2019 Бизнес 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Новосибирские купели: схема проезда и время работы 18.01.2019 Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребёнка 11.01.2019

Популярное

Image

Тело Ирины Синельниковой найдено в Кемеровской области

Image

Пропавшая бердчанка задушена покупателями автомобиля

Image

В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

Image

Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два м...

Image

Эксперты озвучили причину смерти бердчанки Синельниковой

Image

Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 год...

Image

Школьный психолог требует деньги с мамы синеволосой бердчанки

Image

В Кузбассе собака – экс-сотрудник МВД попросила помощи у полицейс...

Image

Скандал на борту и в интернете: дебошира рейса «Бангкок – Новосиб...

Image

Плесень и трещины в стенах обнаружили в одной из больниц Новосиби...

Image

В Новосибирске жадный рецидивист дважды ограбил квартиру

Image

Сибирякам запретили прогревать машины во дворах

Image

Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублей