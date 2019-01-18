Более 40 тысяч человек окунулись в иордани в Новосибирске

К утру 20 декабря все купели демонтированы, проруби засыпаны и закрыты. Всего в крещенских омовениях приняли участие 39,5 тысяч человек, что является рекордом за последние пять лет.

Самой популярной оказалась купель на карьере Юго-Западного жилмассива, куда пришли искупаться 11,2 тысячи человек. Вторым по популярности стало озеро Спартак в Калининском районе, которое посетили 8,5 тысяч горожан. Замыкает тройку лидеров иордань на Обском водохранилище в районе улицы Софийской — 7 тысяч человек. Рекорд в этом году побила и купель на Оби в микрорайоне Затон, ее посетили почти полторы тысячи человек, чего ранее никогда не случалось.