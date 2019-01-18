Более 40 тысяч человек окунулись в иордани в Новосибирске

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Более 40 тысяч человек окунулись в иордани в НовосибирскеРубрика: общество
20.01.2019 12:40
Крещение. фото Дениса Винокурова
Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы подвели итоги православного праздника Крещения; самым популярным оказалась купель Юго-Западного жилмассива.
К утру 20 декабря все купели демонтированы, проруби засыпаны и закрыты. Всего в крещенских омовениях приняли участие 39,5 тысяч человек, что является рекордом за последние пять лет.
Самой популярной оказалась купель на карьере Юго-Западного жилмассива, куда пришли искупаться 11,2 тысячи человек. Вторым по популярности стало озеро Спартак в Калининском районе, которое посетили 8,5 тысяч горожан. Замыкает тройку лидеров иордань на Обском водохранилище в районе улицы Софийской — 7 тысяч человек. Рекорд в этом году побила и купель на Оби в микрорайоне Затон, ее посетили почти полторы тысячи человек, чего ранее никогда не случалось.
Вне зачёта в статистику, спасатели МАСС рассказали о посещении горожанами купели у пожарного причала на Оби, где обеспечивали безопасность областные спасатели. Там в освященную воду окунулись почти 3 тысячи человек.
Напомним, ранее мы разместили фоторепортаж с праздничных купаний.
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Лента новостей
Жительница Барнаула едва не задушила учителя из-за претензий к её сыну
У престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей
В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных
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