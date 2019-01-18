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Долги, взятки и «Космос» - Итоги Сиб.фм

Рубрика: общество

20.01.2019 18:28

Первая полноценная рабочая неделя была насыщена событиями как в общественной жизни, так и в политической. Суд сохранил 25 миллионов рублей в бюджете Новосибирска, депутат заксобрания добровольно отказался от мандата, а верующие смыли грехи в крещенской воде. Всё, чем запомнится нам эта неделя, — в материале Сиб.фм. 

Мэрия — отдельно, бургеры — отдельно 

Понедельник, 14 января. Кассационная инстанция поставила точку в многолетнем споре производителя фаст-фуда ООО «Макдоналдс» и мэрии Новосибирска. По решению суда городская администрация  не должна выплачивать обществу 25,2 млн рублей убытков и более 148 тысяч судебных расходов за якобы понесённые убытки. Ещё в 2013 году общество приобрело право аренды земельного участка на улице Петухова для строительства ресторана фастфуда. Однако разрешение на строительство выдано не было из-за недочётов в документации.  

Космическое мастерство 

Вторник, 15 января. Началась реконструкция бывшего кинотеатра «Космос», в здании которого будет создан Центр хоккейного мастерства. Сейчас из здания вывозят горы мусора и хлама. Проект реконструкции будет готов к февралю, основные работы стартуют в апреле. Точных сроков реализации проекта не называется. Вероятнее всего, центр будет готов принять спортсменов к лету 2020 года. Концессионер обязуется сохранить исторический облик здания, полностью изменив его назначения. Помимо хоккейной подготовки для детей будут работать тренажёрные залы для взрослых, а также фудкорт 

 

Эхо войны 

Среда, 16 января. В Новосибирск из Лаоса прибыли танки Т-34 — главные символы Победы. Эшелон следует до станции Нара Московской железной дороги. Ранее танки стояли на вооружении армии Лаоса, теперь возвращены нашему государству. Все боевые машины в исправном состоянии, поэтому они будут использованы для военных парадов, в качестве реквизита в кинематографе, а также пополнят музейные коллекции. В Новосибирске танки встречали собрались ветераны ВОВ, руководство 41-й общевойсковой армии, представители правительства области, военно-патриотических движений, молодёжных и ветеранских организаций.  

Скандалы, интриги, расследования 

Четверг, 17 января. День был ознаменован сразу двумя событиями в политической среде Новосибирской и Кемеровской областей. В первой полномочия депутата Законодательного собрания решил добровольно сложить председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Юрий Зозуля. Своё решение он обосновал большой загруженностью в Москве.   

А вот глава города Берёзовский в Кемеровской области Дмитрий Титов оставил свой пост по необходимости. Мэра задержал спецназ по подозрению в получении взятки. В момент спецоперации у чиновника изъяты 280 тысяч рублей, которые он якобы получил за содействие заинтересованным лицам.  

Юрий Зозуля

Вира помалу 

Пятница, 18 января. Мэрия Новосибирска назвала десятку лучших застройщиков по итогам 2018 года. Строители ввели в эксплуатацию более одного миллиона квадратных метров жилья или 17 164 квартиры и 695 индивидуальных жилых домов. Бесспорным лидером как по сданным квадратным метрам, так и по общей площади жилья стала компания «ВИРА-Строй» (девять домов, 1 716 квартир), затем следуют «Сибакадемстрой» (пять домов, 1 382 квартиры) и холдинг «Стрижи» (семь домов, 1 292 квартиры).   

В прорубь с головой 

Суббота, 19 января. Православные отметили праздник Крещения Господня. В Новосибирске были оборудованы семь купелей, которые в общей сложности посетили почти 40 тысяч человек. Безопасность верующих обеспечивали спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи. Праздник прошёл без инцидентов.   

Новосибирск — столица чемпионата 

Воскресенье, 20 января. Полуфиналы и финал Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году пройдут в Новосибирске, а не в Омске заявил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Он подчеркнул, что в Омске нет своей арены, но чемпионат — прекрасная возможность построить спортивное сооружение. Город от этого выиграет в любом случае, даже без финальной игры молодых хоккеистов.   

Теги: Крещение строительство власть Зозуля Юрий итоги

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Уникальные фигуры животных из щепы и стружек выставили новосибирском Музее природы

вчера 14:17 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы отмечают Крещение нырянием в прорубь

вчера 13:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начинается отборочный этап на Всероссийские Дельфийские игры

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18.01.2019 Общество 0 Коммент.

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18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской области

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

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